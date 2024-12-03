Американец из «Динамо» привез самый нелепый гол сезона! Такое в хоккее вы еще не видели
FONBET Чемпионат КХЛ
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Голы: Джиошвили — 6 (Римашевский, Швец-Роговой), 10:48 — 0:1. Рашевский — 8 (Михеев, Комтуа), 13:55 — 0:2. Барабанов — 9 (Сафонов, Лямкин), 27:09 — 1:2. Буруянов — 4 (Джиошвили, Кудашов), 30:02 — 1:3. Сафонов — 4 (Барабанов, Яруллин), 33:42 — 2:3. Галимов — 14 (Марченко, Лямкин), 35:46 — 3:3. Миллер — 2 (Лямкин, Бровкин), 41:50 — 4:3. Барабанов — 10 (Сафонов), 43:34 — 5:3. Гусев — 14 (Швец-Роговой), 56:11 — 5:4.
Вратари: Билялов — Миска (56:30).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (8+12+5) — 35 (11+11+13).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
3 декабря. Казань. «Татнефть-Арена». 8087 зрителей.
Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска пропустил курьезный гол в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Американец убежал с ворот, оставив их пустыми.
Что произошло
В середине второго периода при счете 3:1 в пользу «Динамо» в зоне атаки игрок бело-голубых нарушил правила, задержав клюшку соперника. Арбитр поднял руку, сигнализируя об удалении. В этот момент Миска, вероятно, подумал, что судья собирается наказать хоккеиста «Ак Барса», и рванул на скамейку запасных, оставив ворота пустыми. Нападающий казанцев Илья Сафонов воспользовался ситуацией и совершил точный бросок с центра льда.
В шоке был не только сам Миска, но и главный тренер динамовцев Алексей Кудашов, активно жестикулировавший голкиперу своей команды. Похоже, этот гол может претендовать на звание самого нелепого в текущем сезоне.
Миска неудачно начал в России
В сезон-2024/25 «Динамо» вошло с вратарским тандемом Миска — Моторыгин. Американец не сразу присоединился к команде на сборах, стартовавших 1 августа: прилетел только 11-го, когда основная часть предсезонки уже была пройдена.
А в первом же контрольном матче против петербургского «Динамо» Хантер пропустил курьезный гол — 29-летний голкипер вышел за ворота, потерял там шайбу, а форвард другой команды спокойно воспользовался возможностью забить в пустые. Уже с этого момента Миску многие окрестили главным трансферным провалом столичного клуба.
Дальше давление только нарастало. В сентябрьской игре с «Ладой» (3:5) вратарь снова подарил поводы для критики. Американец появился на льду по ходу встречи, заменив Моторыгина, который пропустил четыре шайбы. И все шло хорошо до того момента, пока Миска не справился с простейшим броском Никиты Попугаева с правого фланга, не удержав шайбу в ловушке. И все «почести» после поражения достались именно Хантеру.
Но в последнее время его хвалили
К сегодняшней встрече с «Ак Барсом» Миска подошел в хорошей форме. Ранее вратарь бело-голубых отразил 30 бросков в матче против «Локомотива» (3:0), а многие эксперты и партнеры Хантера по команде нахваливали его за надежную игру.
«Надеюсь, что к нему изменится мнение со стороны зрителей и публики. Он классный вратарь. Не просто так ему доверяют играть в таких важных матчах», — говорил форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский «СЭ».
Но сегодня после курьеза от Миски бело-голубые развалились в обороне и пропустили еще три шайбы — «Ак Барс» в итоге выиграл 5:4.
Такой гол забили на предсезонке 13 лет назад
Забавное совпадение: курьезный гол Миски состоялся на глазах Георгия Гелашвили. Нынешний тренер вратарей «Ак Барса» в 2011 году пропустил подобную шайбу, когда играл за «Металлург». Гелашвили также подумал, что арбитры зафиксировали удаление у соперников, и покинул ворота. Правда, произошло это в неофициальном матче на предсезонке. Тогда спешкой голкипера воспользовался нападающий казанцев Николай Лемтюгов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|34
|27
|7
|56
|2
|Спартак
|33
|21
|12
|46
|3
|Динамо М
|33
|20
|13
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|16
|16
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|32
|14
|18
|31
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|34
|18
|16
|38
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|34
|12
|22
|33
|8
|Лада
|31
|13
|18
|31
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
|3.12
|18:00
|
Лада – Северсталь
|1 : 0
|3.12
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|5 : 4
|3.12
|19:30
|
Торпедо – Металлург Мг
|3 : 5