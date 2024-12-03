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Сегодня, 21:35

Американец из «Динамо» привез самый нелепый гол сезона! Такое в хоккее вы еще не видели

Американец из «Динамо» Миска пропустил курьезный гол от «Ак Барса»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Хантер Миска.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В КХЛ подобное случалось только в предсезонном матче.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Голы: Джиошвили — 6 (Римашевский, Швец-Роговой), 10:48 — 0:1. Рашевский — 8 (Михеев, Комтуа), 13:55 — 0:2. Барабанов — 9 (Сафонов, Лямкин), 27:09 — 1:2. Буруянов — 4 (Джиошвили, Кудашов), 30:02 — 1:3. Сафонов — 4 (Барабанов, Яруллин), 33:42 — 2:3. Галимов — 14 (Марченко, Лямкин), 35:46 — 3:3. Миллер — 2 (Лямкин, Бровкин), 41:50 — 4:3. Барабанов — 10 (Сафонов), 43:34 — 5:3. Гусев — 14 (Швец-Роговой), 56:11 — 5:4.
Вратари: Билялов — Миска (56:30).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (8+12+5) — 35 (11+11+13).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
3 декабря. Казань. «Татнефть-Арена». 8087 зрителей.

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска пропустил курьезный гол в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Американец убежал с ворот, оставив их пустыми.

Что произошло

В середине второго периода при счете 3:1 в пользу «Динамо» в зоне атаки игрок бело-голубых нарушил правила, задержав клюшку соперника. Арбитр поднял руку, сигнализируя об удалении. В этот момент Миска, вероятно, подумал, что судья собирается наказать хоккеиста «Ак Барса», и рванул на скамейку запасных, оставив ворота пустыми. Нападающий казанцев Илья Сафонов воспользовался ситуацией и совершил точный бросок с центра льда.

В шоке был не только сам Миска, но и главный тренер динамовцев Алексей Кудашов, активно жестикулировавший голкиперу своей команды. Похоже, этот гол может претендовать на звание самого нелепого в текущем сезоне.

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Миска неудачно начал в России

В сезон-2024/25 «Динамо» вошло с вратарским тандемом Миска — Моторыгин. Американец не сразу присоединился к команде на сборах, стартовавших 1 августа: прилетел только 11-го, когда основная часть предсезонки уже была пройдена.

А в первом же контрольном матче против петербургского «Динамо» Хантер пропустил курьезный гол — 29-летний голкипер вышел за ворота, потерял там шайбу, а форвард другой команды спокойно воспользовался возможностью забить в пустые. Уже с этого момента Миску многие окрестили главным трансферным провалом столичного клуба.

Дальше давление только нарастало. В сентябрьской игре с «Ладой» (3:5) вратарь снова подарил поводы для критики. Американец появился на льду по ходу встречи, заменив Моторыгина, который пропустил четыре шайбы. И все шло хорошо до того момента, пока Миска не справился с простейшим броском Никиты Попугаева с правого фланга, не удержав шайбу в ловушке. И все «почести» после поражения достались именно Хантеру.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но в последнее время его хвалили

К сегодняшней встрече с «Ак Барсом» Миска подошел в хорошей форме. Ранее вратарь бело-голубых отразил 30 бросков в матче против «Локомотива» (3:0), а многие эксперты и партнеры Хантера по команде нахваливали его за надежную игру.

«Надеюсь, что к нему изменится мнение со стороны зрителей и публики. Он классный вратарь. Не просто так ему доверяют играть в таких важных матчах», — говорил форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский «СЭ».

Но сегодня после курьеза от Миски бело-голубые развалились в обороне и пропустили еще три шайбы — «Ак Барс» в итоге выиграл 5:4.

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Такой гол забили на предсезонке 13 лет назад

Забавное совпадение: курьезный гол Миски состоялся на глазах Георгия Гелашвили. Нынешний тренер вратарей «Ак Барса» в 2011 году пропустил подобную шайбу, когда играл за «Металлург». Гелашвили также подумал, что арбитры зафиксировали удаление у соперников, и покинул ворота. Правда, произошло это в неофициальном матче на предсезонке. Тогда спешкой голкипера воспользовался нападающий казанцев Николай Лемтюгов.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
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