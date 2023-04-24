«Ак Барс» ничуть не хуже ЦСКА. Но почему Казань в шаге от поражения в финале?
ЦСКА в свойственной невозмутимой манере, схожей с работой асфальтоукладчика, победил в домашних матчах и подтолкнул «Ак Барс» к краю пропасти. Следующее поражение закончит сезон казанцев, а армейцев искупает в брызгах чемпионского шампанского. В деталях разобрать магию москвичей непросто.
Зинэтула Билялетдинов, улыбающийся и подшучивающий над журналистами на пресс-конференции, свел все к нюансам, которые отказался пояснять. Непривычно видеть Билла таким. Прямолинейным и местами банальным, но в то же время душевным и позитивным. Похоже, за улыбками скрывается большое негодование от результатов московских матчей. «Ак Барс» сыграл не хуже, но ЦСКА в режиме безжалостных киллеров не оставил сопернику шансов.
Третий и четвертый матчи закончились с разницей в одну шайбу. Все близко, все решал один бросок, который наносили армейцы, а не казанцы. Хотя и они были близки, реализуй выходы один на один или попади Вячеслав Войнов по шайбе на последних секундах матча номер четыре. Спровоцировать сбой ЦСКА «Ак Барсу» удалось только в первой игре. Допустив осечку в Казани, армейцы вспомнили, что им необязательно много бросать по воротам, чтобы забивать и выигрывать матчи. Кажется, Билялетдинов так и не нашел ответ, как противостоять команде, которая может забросить три шайбы с пяти бросков за период, как это случилось в третьем матче.
Проблемы «Ак Барса» в финале идут не столько от самих казанцев, сколько от уверенности, фартовости и самообладания ЦСКА. Казанцы играют солидно. Без прокатов, с остротой и комбинациями. Хороши в силовой борьбе, что против армейцев очень важно. По оставленной на льду энергии с Александром Радуловым не сравнится никто. Каждая смена — искра. Буря. Иногда безумие.
Зажигалка «Ак Барса» мог спасти третий матч, отыграв одну шайбу, но в концовке ЦСКА монументально отбивался и не позволил казанцам испортить вечер Адаму Рейдеборну. Зато армейцам удается забивать из неочевидных ситуаций. Взять тот же гол Владислава Каменева в четвертой игре. Тимур Билялов весь матч спасал «Ак Барс», но пропустил шайбу, запущенную на пятак из-за ворот.
Преимущество ЦСКА по счету в серии в полной мере не вытекает из логики и содержания матчей. Любопытно сейчас сравнивать результаты армейцев в прошлых раундах плей-офф. «Северсталь» и «Локомотив» зацепили по три матча. СКА выиграл два. «Ак Барс» — только один. И возможно, всего один, ведь завтра в Казани финал может закончиться. Если это хитрый план Сергея Федорова, повышающего передачу команды от серии к серии, то наставник армейцев заслуживает безграничного уважения. Умение правильно подвести игроков к матчам жизни — ценнейшее качество тренера в плей-офф. Психология — при равном уровне мастерства — выходит на первый план. Так и приходит успех к ЦСКА, а «Ак Барс» нервничает и теряет уверенность.
С трудом верю, что армейцы проиграют три матча подряд и повторят фиаско «Металлурга», окунфузившегося в прошлом финале. Не представляю, за счет чего «Ак Барс» преобразится и удивит ЦСКА. Билялетдинов верит в нынешний состав и не владеет значимыми резервами для маневров. Шипачев, Кагарлицкий и Галиев не показали, что способны вытаскивать матчи. Все сводится опять-таки к психологии. Неужели Вадим плохой хоккеист? Отнюдь. Правда, в финале 87-й номер ограничился одной передачей. От лидеров в решающей серии сезона ждешь подвигов, а не апатии и безыдейности.
Факторы, позволяющие ЦСКА побеждать, невозможно оценить количественно. Вспомним реализацию моментов. Когда один хоккеист забивает из-за ворот, а другой — не менее одаренный технически — промахивается по шайбе из опасной позиции, — это, как бы ни хотелось, не объяснить цифрами и математическими моделями. При равной игре армейцы могут закончить финал за пять матчей. Магия, не иначе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -