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Сегодня, 18:00

«Ак Барс» ничуть не хуже ЦСКА. Но почему Казань в шаге от поражения в финале?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты «Ак Барса» Александр Радулов и Вадим Шипачев.
Александр Радулов и Вадим Шипачев на скамейке «Ак Барса».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Все решает психология.

ЦСКА в свойственной невозмутимой манере, схожей с работой асфальтоукладчика, победил в домашних матчах и подтолкнул «Ак Барс» к краю пропасти. Следующее поражение закончит сезон казанцев, а армейцев искупает в брызгах чемпионского шампанского. В деталях разобрать магию москвичей непросто.

Зинэтула Билялетдинов, улыбающийся и подшучивающий над журналистами на пресс-конференции, свел все к нюансам, которые отказался пояснять. Непривычно видеть Билла таким. Прямолинейным и местами банальным, но в то же время душевным и позитивным. Похоже, за улыбками скрывается большое негодование от результатов московских матчей. «Ак Барс» сыграл не хуже, но ЦСКА в режиме безжалостных киллеров не оставил сопернику шансов.

23&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Такой ЦСКА не по зубам никому. Во вторник армейцы могут стать чемпионами

Третий и четвертый матчи закончились с разницей в одну шайбу. Все близко, все решал один бросок, который наносили армейцы, а не казанцы. Хотя и они были близки, реализуй выходы один на один или попади Вячеслав Войнов по шайбе на последних секундах матча номер четыре. Спровоцировать сбой ЦСКА «Ак Барсу» удалось только в первой игре. Допустив осечку в Казани, армейцы вспомнили, что им необязательно много бросать по воротам, чтобы забивать и выигрывать матчи. Кажется, Билялетдинов так и не нашел ответ, как противостоять команде, которая может забросить три шайбы с пяти бросков за период, как это случилось в третьем матче.

Проблемы «Ак Барса» в финале идут не столько от самих казанцев, сколько от уверенности, фартовости и самообладания ЦСКА. Казанцы играют солидно. Без прокатов, с остротой и комбинациями. Хороши в силовой борьбе, что против армейцев очень важно. По оставленной на льду энергии с Александром Радуловым не сравнится никто. Каждая смена — искра. Буря. Иногда безумие.

Хоккеисты «Ак Барса».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зажигалка «Ак Барса» мог спасти третий матч, отыграв одну шайбу, но в концовке ЦСКА монументально отбивался и не позволил казанцам испортить вечер Адаму Рейдеборну. Зато армейцам удается забивать из неочевидных ситуаций. Взять тот же гол Владислава Каменева в четвертой игре. Тимур Билялов весь матч спасал «Ак Барс», но пропустил шайбу, запущенную на пятак из-за ворот.

Преимущество ЦСКА по счету в серии в полной мере не вытекает из логики и содержания матчей. Любопытно сейчас сравнивать результаты армейцев в прошлых раундах плей-офф. «Северсталь» и «Локомотив» зацепили по три матча. СКА выиграл два. «Ак Барс» — только один. И возможно, всего один, ведь завтра в Казани финал может закончиться. Если это хитрый план Сергея Федорова, повышающего передачу команды от серии к серии, то наставник армейцев заслуживает безграничного уважения. Умение правильно подвести игроков к матчам жизни — ценнейшее качество тренера в плей-офф. Психология — при равном уровне мастерства — выходит на первый план. Так и приходит успех к ЦСКА, а «Ак Барс» нервничает и теряет уверенность.

Сергей Федоров и&nbsp;Зинэтула Билялетдинов. ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?

С трудом верю, что армейцы проиграют три матча подряд и повторят фиаско «Металлурга», окунфузившегося в прошлом финале. Не представляю, за счет чего «Ак Барс» преобразится и удивит ЦСКА. Билялетдинов верит в нынешний состав и не владеет значимыми резервами для маневров. Шипачев, Кагарлицкий и Галиев не показали, что способны вытаскивать матчи. Все сводится опять-таки к психологии. Неужели Вадим плохой хоккеист? Отнюдь. Правда, в финале 87-й номер ограничился одной передачей. От лидеров в решающей серии сезона ждешь подвигов, а не апатии и безыдейности.

Факторы, позволяющие ЦСКА побеждать, невозможно оценить количественно. Вспомним реализацию моментов. Когда один хоккеист забивает из-за ворот, а другой — не менее одаренный технически — промахивается по шайбе из опасной позиции, — это, как бы ни хотелось, не объяснить цифрами и математическими моделями. При равной игре армейцы могут закончить финал за пять матчей. Магия, не иначе.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
12
13
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Такой ЦСКА не по зубам никому. Во вторник армейцы могут стать чемпионами
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 3
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
1 - 3
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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25.04
25.04 19:30
Ак Барс – ЦСКА
 - : -
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