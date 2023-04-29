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29 апреля, 13:00

Билеты за 100 тысяч: в жаркой Казани — бешеный ажиотаж перед главным матчем сезона

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Болельщики в очереди за билетами на матч «Ак Барс» — ЦСКА
Болельщики стоят в очереди, чтобы попасть на матч «Ак Барс» — ЦСКА.
Фото ХК «Ак Барс», t.me/sledbarsa
Кто выиграет Кубок Гагарина — «Ак Барс» или ЦСКА?

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
ЦСКА — «Ак Барс» — 3-3 (1:3, 3:0, 3:2, 2:1, 1:2, 0:3)
Седьмой матч — 29 апреля

Вы когда-нибудь стояли в очереди всю ночь? Думаю, нет, если среди вас нет тех отчаянных безумцев, которые сразу после шестого матча финала Кубка Гагарина и победы в нем «Ак Барса» поехали к «Татнефть Арене». К кассам никого не пускали, и люди просто занимали очередь у проходной. До старта продаж оставалось 12 часов.

Купить билет можно и сейчас, вот только заплатить за него придется гораздо выше номинала. В интернете полно предложений от 30 до 50 тысяч рублей за билет при номинале от 2800 до 7000 рублей. Но один из перекупщиков просто побил все рекорды, предложив два билета на центральном секторе за 200 тысяч рублей!

Удивлялся этому и Вадим Шипачев, который выглядел расслабленным перед главным матчем сезона. «У меня есть три билета свободных, берите!» — улыбался центрфорвард «Ак Барса». И удивлялся тому, насколько жарко в Казани. Погода действительно летняя — больше 20 градусов тепла, особенно комфортно тем, кто прилетел утром из дождливой Москвы.

Болельщики «Ак Барса» на трибуне
ХК «Ак Барс»

Армейцы обошлись без раскатки — на лед вышло только три вратаря. ЦСКА тренировался вчера в Москве, после чего вылетел в Казань. Похоже, команда Сергея Федорова решила приберечь силы — в нынешнем плей-офф она отыграла уже 26 матчей, а в сумме за регулярку и предсезонку — больше сотни!

27&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. Александр Радулов (с&nbsp;шайбой). «Ак Барс» переламывает ЦСКА. Нас ждет главное блюдо сезона

Казанцы же покатались в прежних сочетаниях — сюрпризов с составом быть не должно. Вторую игру после длительного перерыва проведет белорусский защитник Кристиан Хенкель. Но по его действиям в Москве вообще не было заметно, что он не играл с начала марта, — настолько уверенно сыграл Хенкель.

Хоккеисты перед началом матча «Ак Барс» — ЦСКА
ХК «Ак Барс»

В городе только и обсуждают, что предстоящий матч. Подростки готовятся ехать в один из торговых центров, где организована фан-зона «Ак Барса». Болельщики ЦСКА в джерси Михаила Григоренко и Ильи Сорокина оценивают шансы своего любимого клуба. Кто-то еще пытается пройти к кассам — безуспешно. Такого ажиотажа в Казани не было давно — даже пять лет назад, когда «Ак Барс» в последний раз выигрывал Кубок Гагарина. Но захочет ли ЦСКА дарить столице Татарстана праздник?

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ак Барс» — ЦСКА: кто станет обладателем Кубка Гагарина? Онлайн-трансляция седьмого матча

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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«Ак Барс» переламывает ЦСКА. Нас ждет главное блюдо сезона

ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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