Билеты за 100 тысяч: в жаркой Казани — бешеный ажиотаж перед главным матчем сезона

Кто выиграет Кубок Гагарина — «Ак Барс» или ЦСКА?

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал

ЦСКА — «Ак Барс» — 3-3 (1:3, 3:0, 3:2, 2:1, 1:2, 0:3)

Седьмой матч — 29 апреля

Вы когда-нибудь стояли в очереди всю ночь? Думаю, нет, если среди вас нет тех отчаянных безумцев, которые сразу после шестого матча финала Кубка Гагарина и победы в нем «Ак Барса» поехали к «Татнефть Арене». К кассам никого не пускали, и люди просто занимали очередь у проходной. До старта продаж оставалось 12 часов.

Купить билет можно и сейчас, вот только заплатить за него придется гораздо выше номинала. В интернете полно предложений от 30 до 50 тысяч рублей за билет при номинале от 2800 до 7000 рублей. Но один из перекупщиков просто побил все рекорды, предложив два билета на центральном секторе за 200 тысяч рублей!

Удивлялся этому и Вадим Шипачев, который выглядел расслабленным перед главным матчем сезона. «У меня есть три билета свободных, берите!» — улыбался центрфорвард «Ак Барса». И удивлялся тому, насколько жарко в Казани. Погода действительно летняя — больше 20 градусов тепла, особенно комфортно тем, кто прилетел утром из дождливой Москвы.

ХК «Ак Барс»

Армейцы обошлись без раскатки — на лед вышло только три вратаря. ЦСКА тренировался вчера в Москве, после чего вылетел в Казань. Похоже, команда Сергея Федорова решила приберечь силы — в нынешнем плей-офф она отыграла уже 26 матчей, а в сумме за регулярку и предсезонку — больше сотни!

Казанцы же покатались в прежних сочетаниях — сюрпризов с составом быть не должно. Вторую игру после длительного перерыва проведет белорусский защитник Кристиан Хенкель. Но по его действиям в Москве вообще не было заметно, что он не играл с начала марта, — настолько уверенно сыграл Хенкель.

ХК «Ак Барс»

В городе только и обсуждают, что предстоящий матч. Подростки готовятся ехать в один из торговых центров, где организована фан-зона «Ак Барса». Болельщики ЦСКА в джерси Михаила Григоренко и Ильи Сорокина оценивают шансы своего любимого клуба. Кто-то еще пытается пройти к кассам — безуспешно. Такого ажиотажа в Казани не было давно — даже пять лет назад, когда «Ак Барс» в последний раз выигрывал Кубок Гагарина. Но захочет ли ЦСКА дарить столице Татарстана праздник?