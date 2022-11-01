«Ак Барс» опять проиграл. Но увольнять Знарка не за что

Команда, чье звездное комплектование стало откровением в межсезонье, больше не трещит по швам. Казанцы уступили дома ЦСКА (2:3), но бились до финальной сирены.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Кагарлицкий — 3 (бол., Войнов, Шипачев), 19:42 — 1:0. Светлаков — 3 (бол., Григоренко, Нестеров), 39:48 — 1:1. Нестеров — 3 (Слепышев, Плотников), 44:41 — 1:2. Сафонов — 8 (Радулов, Войнов), 52:03 — 2:2. Мамин — 3 (бол., Дитц, Окулов), 56:01 — 2:3.

Вратари: Мифтахов (58:46) — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (11+7+5) — 24 (6+10+8).

Судьи: Акузовский, Беляев.

1 ноября. Казань. «Татнефть-Арена».

Выступление «Ак Барса» стало одной из главных интриг сезона КХЛ задолго до начала регулярного чемпионата. Собрать вместе Радулова, Шипачева, Войнова, а главным тренером поставить Олега Знарка — что может быть мощнее?

Но с самого начала у казанцев не задалось. Не блистала команда и в сентябре, а в октябре и вовсе выдала серию из шести поражений. В СМИ появлялась информация о конфликтах внутри коллектива и разделении хоккеистов на группировки — отставка Знарка в такой ситуации казалась логичным шагом.

Но руководство «Ак Барса» выразило доверие 59-летнему специалисту, и тот принял неожиданное решение, отправив в запас главную звезду — Радулова.

Форвард ответил громким интервью, выразив непонимание такого шага — несмотря на не самую удачную игру, он остается лучшим бомбардиром клуба. Совпадение или нет, но после этого нападающий вернулся в состав во встрече с принципиальным соперником — ЦСКА.

Казанцы мощно провели первый период, и гол Дмитрия Кагарлицкого стал его логичным завершением. Вот только армейцы не просто так подошли к выезду в столицу Татарстана с 10-матчевой победной серией. Красно-синие стремительно бежали в контратаку, подолгу контролировали шайбу в чужой зоне и в итоге сравняли счет.

В третьем периоде москвичи снова вышли вперед, на что хозяева ответили мощным выпадом Радулова — Александр протащил шайбу к чужим воротам, а Сафонов добил ее. Впрочем, казанцев сгубило удаление Воронкова: Мамин с пятака добил шайбу и принес победу гостям. «Ак Барс» в результате вылетел из кубковой восьмерки, но его игра дает поводы для оптимизма. И, кажется, с увольнением Знарка спешить не станут.

Прошло чуть больше трети чемпионата, и ЦСКА наряду со СКА традиционно лидеры не только общей таблицы лиги, но и по качеству хоккея. Команда Сергея Федорова снова стала похожа на фаворита КХЛ. Поражение от нее по всем статьям на глазах переполненной «Татнефть Арены» было бы для «Ак Барса» плохим диагнозом. Однако казанцы нанесли почти равное количество бросков с соперником, практически ни в чем не уступали армейцам во всем остальном. Если бы не ошибка вратаря Мифтахова, пропустившего от Нестерова от борта, все могло бы закончиться по-другому.

Похоже, что в череде затянувшихся неудач «Ак Барса» стал виден просвет. Не исключено, что ближе к декабрю Казань поднимется в таблице и вернет статус фаворита.