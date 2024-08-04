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Новый «Ак Барс»: больше не главный фаворит «Востока». Чего добьется Гатиятулин в Казани?

Семь игроков покинули «Ак Барс» в межсезонья-2024
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин.
Фото ХК «Ак Барс»
На бумаге состав команды стал слабее.

«Ак Барс» — один из самых стабильных клубов КХЛ. Не было ни одного сезона, чтобы казанцы не попали в плей-офф, а каждое лето «барсов» включают в число главных фаворитов. Но сейчас «Ак Барс» сложно отнести не то что к топ-3, а даже к топ-5 главных претендентов на Кубок Гагарина. В Казани затеяли перестройку, которую сложно назвать революционной, но затронула она в первую очередь лидеров команды.

Радулов, Шипачев, Кагарлицкий, Галиев, Лукоянов, Петров, Адамчук, Барбер — все эти игроки достигли 30-летнего рубежа, а кто-то и вовсе приближается к отметке «40». Неудача в последнем плей-офф сподвигла руководство казанцев на омоложение, но получилось ли равноценно заменить ушедших игроков? Сомневаюсь.

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С обороной и вратарской линией все более-менее понятно — они практически не изменились. А формальный размен Адамчука (он ушел в московское «Динамо») на Яруллина — только в плюс «Ак Барсу». А вот к атакующей линии возникают большие вопросы.

Казанский клуб покинули семь мастеровитых нападающих, а заменили их лишь трое — Егор Коршков, Ник Петан и Александр Барабанов. Егор Бабенко — игрок другого уровня, который всю карьеру курсирует между КХЛ и ВХЛ. Понятно, что для ротации он может пригодиться, но насколько способен помочь команде, которая ставит задачу выиграть Кубок Гагарина, хоккеист, который не феерил в «Ладе» и «Сочи»?

Тренировка «Ак Барса»
Фото ХК «Ак Барс»

В Казани провозгласили ставку на быстрый хоккей, но к скоростным игрокам в команде можно отнести разве что новичка Барабанова, Кирилла Семенова и Никиту Дыняка. Те же Коршков и Дмитрий Яшкин — далеко не самые быстрые нападающие. Так какой хоккей мы увидим от нового главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина?

Бросается в глаза недостаток креативных игроков: пока сложно представить даже, кто будет играть в первой спецбригаде большинства. Тот же Барабанов лишь в последних двух сезонах в СКА начал играть при реализации лишнего, а в прошлом чемпионате НХЛ набрал в таком формате лишь два очка.

Новички в Казани еще будут, но ситуация с потолком зарплат не позволяет рассчитывать на большее, чем пара хоккеистов. Одним из них может стать форвард «Сибири» Никита Шашков, один из лучших в лиге по силовым приемам за последние годы.

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Пожалуй, главный позитивный момент — то, что свой шанс получат перспективные нападающие из клубной системы. Семен Терехов, Максим Быков, Артур Бровкин были важной частью чемпионского «Нефтяника» в ВХЛ и должны проявлять себя на новом уровне. Особенно большие надежды возлагаются на Терехова, который может стать настоящим открытием всего сезона.

В системе «Ак Барса» есть несколько очень перспективных хоккеистов, но им по 16-17 лет, и до основного состава им расти еще как минимум пару лет. Стратегию на большое количество собственных воспитанников никто не отменял, но с уходом Дмитрия Квартальнова о ней позабыли. Сейчас — самое время вспомнить. При нынешнем составе «Ак Барс» — далеко не фаворит в КХЛ, и ближайшие сезон-два — отличное время для того, чтобы разобраться с дальнейшим курсом и дать шанс своей молодежи.

«Ак Барс» в сезоне-2024/25. Версия «СЭ»
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
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