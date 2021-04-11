Во вторник омичи могут отправить «Ак Барс» в отпуск

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Чистяков — 1 (Ковальчук), 15:25 — 0:1. Воронков — 4 (Юдин), 50:33 — 1:1. Воронков — 5 (бол., Галиев, Яруллин), 53:57 — 2:1. Ковальчук — 4 (Зернов), 59:02 — 2:2. Буше — 5 (Чинахов, Найт), 61:53 — 2:3.

Вратари: Билялов — Грубец (58:41 — 59:02).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (5+15+12+1) — 20 (11+3+4+2).

Судьи: Франо, Хрибик.

11 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.

Счет в серии: 2-3.

Неожиданные герои

Дважды обыграв «Авангард» на выезде, «Ак Барс» перевернул серию и добавил огня финалу «Востока». Теперь все начинается заново, но для прохода в следующий раунд достаточно уже двух побед. В Балашихе Дмитрий Квартальнов тактически переиграл Боба Хартли, а главное — сделал два ключевых изменения в составе: выпустил Даниса Зарипова и Тимура Билялова. 40-й летний форвард принес заметную пользу и на льду, и в раздевалке. Зарипов выиграл пять Кубков Гагарина и переворачивал не один десяток серий за свою карьеру. Уж он-то точно знает, какие слова подобрать, чтобы поднять на бой коллектив. Восстановившийся после травмы голеностопа Билялов провел два блестящих матча и отразил 58 бросков из 60. Неудивительно, что Тимур остался в воротах и сегодня.

Фактор первой шайбы — ключевой в серии. Пока побеждали только команды, открывшие счет. Тем не менее первый период соперники начали осторожно, без привычного энергозатратного темпа. Шайба чаще держалась в средней зоне — в игру Билялов и Грубец вступали редко. Уверенно закрепиться у ворот «ястребов» хозяевам помогло большинство. Несмотря на то что в третьем периоде прошлого матча Квартальнов усадил Найджела Доуса, сегодня канадец снова появился в ведущей тройке с Да Костой и Тихоновым. Проваливающий серию канадец мог выводить хозяев вперед по ходу первого периода, но не использовал как минимум один убойный момент.

По ходу плей-офф у «Авангарда» появляются неожиданные герои. Голкипер Грубец вытеснил Игоря Бобкова и помог отправить в отпуск «Магнитку». «Ак Барс» ломал голову, как пробить чеха, в двух первых матчах. Защитник Кирилл Готовец не всегда проходил в состав по ходу регулярки, а в финале «Востока» забил больше, чем за все время с начала чемпионата. Сегодня отличился другой защитник, который не забрасывал с 13 ноября. 19-летний Семен Чистяков воспользовался трафиком перед воротами и поддержал тренд, заданный форвардом СКА Василием Подколзиным. Игроки молодежной сборной не тушуются и делают разницу в финалах конференций.

Второй период полностью остался за «Ак Барсом». Казанцы напористо шли вперед, нагружали Грубеца бросками и затяжными розыгрышами. «Авангард» действовал чересчур степенно — отдавал периметр, позволяя двигать шайбу в зоне, но на пятаке защитники гостей в целом контролировали обстановку. Во втором большинстве Квартальнов убрал из спецбригады Доуса, выпустив Александра Бурмистрова. Такое сочетание казанцы использовали в регулярке, когда Найджел восстанавливался от травмы. Но все тщетно — Грубец стоял стеной. Кошмарное преимущество хозяев по броскам (15:3) никакого профита не принесло.

Судьи чуть не испортили матч

Штабу «Ак Барса» нужно было реанимировать реализацию. Так, Квартальнов решил придержать на скамейке Зарипова, но и без Даниса связка Галимова и Воронкова смотрелась интереснее и свежее тех же легионеров. Все то, что не получилось у остальных звеньев за 50 минут, Дмитрий исполнил сам. Получив шайбу в средней зоне, Воронков ускорился, на движении убрал Готовца и с неудобной руки поставил Грубеца в тупик.

По ходу серии к арбитрам возникали претензии, но до спорных решений, которые кардинально влияли на матчи, дело не доходило. Остались вопросы по работе судей и сегодня. Доуса не удалили за очевидную игру высоко поднятой клюшкой на Потапове, а спустя несколько смен разглядели удар коленом от Ковальчука. Гневу Ильи не было предела, но спорить с арбитрами — бесполезная затея. Четвертое большинство «Ак Барс» все-таки реализовал. Станислав Галиев адресовал шайбу на пятак, где гиперактивый Воронков эстетски переправил ее за ленточку.

На спасение у «Авангарда» оставалось чуть больше шести минут. Логично, что, поведя в счете, казанцы закрылись и перестроились на более оборонительную модель. Удерживать счет как раз в манере «Ак Барса», вот только пятерка хозяев прозевала ускорение по флангу Дениса Зернова, а следом и подключившегося на добивание Ковальчука. Илья напомнил о себе как никогда вовремя.

Овертайм продлился до первой позиционной ошибки. Казанцы упустили «два в одного» Чинахова и Буше. Рид, выдержав гроссмейстерскую паузу, уложил защитника и хитрым броском послал шайбу в «домик» Билялову. «Авангард» побеждает в третьем гостевом матче — теперь команда Хартли может завершать серию в Балашихе.