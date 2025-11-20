«Жаль, что России не будет на Олимпиаде». Интервью словака, ставшего своим в «Северстали»

Адам Лишка — о возвращении после травмы, олимпийских перспективах и преданности «Северстали».

Адам Лишка

Родился 14 октября 1999 года Братислава, Словакия.

Карьера: 2015-2017 — выступал за команду «Слован» Братислава, 2017-2018 — играл в ОХЛ за команду «Китченер Рейнджерс», 2018-2019 — «Слован» Братислава, 2019 — н.в — «Северсталь».

Словак Адам Лишка выделяется на фоне других легионеров КХЛ. В молодом возрасте он не только стал капитаном «Северстали», но и в совершенстве освоил русский язык, при этом не планирует покидать Череповец ради большого города и менять свой нынешний клуб на топ-команду лиги. Для нападающего, которому всего 26, этот сезон уже восьмой в КХЛ.

Нынешний сезон может стать самым значимым в его карьере — Лишка мечтает выступить на Олимпийских играх в составе сборной Словакии. И его шансы на поездку в Италию весьма высоки. В большом интервью «СЭ» Лишка рассказал о возвращении в строй после травмы, стремлении выступить на Олимпийских играх, неизменной преданности «Северстали» и ожиданиях от нового сезона.

Психологически мне было гораздо сложнее, чем физически

— После достаточно продолжительного отсутствия из-за травмы, полученной еще в конце сентября, вы вернулись на лед. Как сейчас ваше самочувствие, удалось ли полностью восстановиться?

— Да. Травма не связана с хоккеем, но требовалось время на полное лечение. Сейчас чувствую себя очень хорошо и испытываю огромную благодарность за возможность снова играть в хоккей, находиться в раздевалке с ребятами. В целом все эмоции сейчас исключительно положительные.

— Насколько трудным был процесс восстановления?

— Выбывать из игры всегда неприятно. В карьере каждого спортсмена бывают такие периоды, когда он не может играть, и это, безусловно, тяжело. Поэтому я с нетерпением ждал, когда смогу вернуться в строй.

Психологически мне было гораздо сложнее, чем физически. Три недели мне вообще ничего нельзя было делать, и я никак не поддерживал физическую форму. Однако морально нужно было сфокусироваться на том, на что я мог повлиять, чтобы быстрее восстановиться и вернуться в строй к ребятам.

— Насколько быстро, по вашим ощущениям, удается набрать игровые кондиции и полноценно влиться в ритм команды?

— По здоровью и игровым кондициям я чувствую себя на все сто. Неделя тренировок, включая занятия с тренером, уже позади. Конечно, после длительного перерыва некоторые игровые аспекты предстоит наверстать, войдя в нужный ритм.

— Над чем конкретно вы работали, чтобы прервать безголевую серию?

— Иногда для того, чтобы забить, требуется и чуточка везения. Однако я знаю, что могу улучшить свою работу на пятаке: активнее закрывать вратаря, эффективнее играть на подставлениях. Такие голы кажутся простыми, но на самом деле это очень важная работа. Именно благодаря такой позиции у ворот забивается большинство шайб, и этим умением нужно правильно пользоваться.

Фото Global Look Press

В расширенном списке сборной Словакии 100 игроков

— Вы были одним из ключевых игроков сборной Словакии, которая успешно прошла квалификацию и отобралась на Олимпийские игры в Пекине. Какие эмоции испытали после того успеха?

— Я испытывал только положительные эмоции. Раньше я выступал на трех чемпионатах мира, а затем два года отсутствовал в сборной, так как игроков из КХЛ не вызывали. Я очень соскучился по команде, поэтому, когда меня пригласили на олимпийскую квалификацию, было приятно вновь играть за национальную сборную. Тот турнир сложился для меня удачно: я провел три матча, а в последнем забил. Это было очень здорово. Недавно в Германии проходил турнир, на который не вызывали игроков из КХЛ. Однако, по моей информации, на следующий турнир в декабре должны пригласить хоккеистов из КХЛ. Единственный вопрос — отпустят ли клубы своих игроков. В целом же сборная готова приглашать тех, кто будет находиться в хорошей форме.

— Насколько лично для вас важно сыграть на Олимпиаде? Можно назвать это мечтой любого хоккеиста?

— Да, конечно, это мечта любого хоккеиста, любого спортсмена. Это очень большое и значимое достижение. Было бы невероятно здорово соревноваться с лучшими игроками мира. Для меня это огромная мотивация.

— На сегодняшний день контракты с клубами КХЛ есть у нескольких словацких игроков, включая вас, Грмана, Хуску, Герната, Ружичку. Обсуждаете ли вы эту ситуацию между собой, каковы общие настроения среди ваших соотечественников в лиге?

— Да, мы всегда на связи. Используем специальное приложение для указания своего местоположения, что необходимо для прохождения допинг-тестов. Все требования выполняем в срок.

— Директор «Северстали» Николай Канаков уже заявил, что клуб отпустит вас на Олимпиаду, если придет вызов. Насколько важна для вас такая поддержка со стороны клуба?

— Это очень приятно. Думаю, у нас сложились отличные взаимоотношения. Я нахожусь в «Северстали» уже седьмой сезон, это довольно долгий срок, и я чувствую себя здесь комфортно. Очень ценю, что меня окружают люди, которые искренне желают мне лучшего. Готовность клуба отпустить меня на Олимпиаду, даже если в КХЛ не будет перерыва, имеет для меня огромное значение, и я это ценю. Я обсуждал эту тему с Андреем Леонидовичем [Козыревым], он также знает и сказал, что будет очень рад, если у меня все получится.

— Хоккейный турнир на Играх-2026 пройдет с 11 по 22 февраля. Что в целом вам пока известно о предстоящих ОИ? Есть какая-то информация?

— Летом мы собирались со словацкой командой, где нам рассказали о предстоящих этапах. Известно, что существует расширенный список, в который, по моим данным, входят около 100 игроков. Из них и будут выбирать окончательный состав.

Безусловно, это для меня большая честь. Словакия — страна, в которой я родился, и она занимает особое место в моем сердце, поэтому было бы очень здорово, если бы получилось принять участие в Олимпийских играх.

— Как вы оцениваете потенциал и шансы сборной Словакии на Олимпиаде с учетом участия игроков НХЛ? Последний раз такое было в 2014 году в Сочи.

— В первую очередь стоит задуматься над тем, что может сделать каждый игрок, чтобы мы показали наилучший результат. Понятно, что будут собраны сильнейшие игроки мира. Да, это будет сложно, я понимаю, что сборная Словакии вряд ли будет фаворитом турнира, но мы постараемся показать достойную игру.

— Пока Сборная Словакии представила только топ-6 игроков НХЛ: Эрик Чернак, Мартин Фехервары, Шимон Немец, Мартин Поспишил, Юрай Слафковски, Томаш Татар. Как можете их оценить?

— Томаш Татар переехал в Швейцарию, где его дела идут весьма успешно, особенно после стольких лет в НХЛ. Остальные ребята — мои друзья, рад, что они демонстрируют отличные результаты. Хотелось бы тоже попасть в сборную и сыграть вместе с ними.

— Как вы относитесь к тому, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, в том числе и от предстоящих Олимпийских игр?

— Как спортсмену, мне всегда хотелось бы соревноваться с лучшими игроками. Поэтому со спортивной точки зрения мне жаль, что сборные России и Белоруссии не смогут принять участие. К сожалению, это не мое решение, и я никак не могу на него повлиять.

— Считаете ли вы, что отсутствие таких традиционно сильных хоккейных команд, как Россия, влияет на общий уровень и интерес к Олимпиаде?

— Для россиян это было бы очень интересно, потому что в России много талантливых спортсменов, играющих на самом высоком уровне. Думаю, что и для нас как для Словакии, так и для других стран было бы интересно с ними сыграть.

Фото Global Look Press

Не могу представить, как было бы сложно, если б не знал русского языка

— Вы играете за «Северсталь» с сезона-2019/20, что невероятная редкость для легионера в КХЛ. Что вас удерживает в Череповце так долго?

— Когда я только приехал в Череповец, меня очень тепло приняли и оказывали всяческую помощь. Мне было 19 лет, и я тогда совершенно не говорил по-русски, поэтому период адаптации был непростым. За семь лет я полностью освоился и теперь чувствую себя здесь комфортно. Думаю, что мне удалось выстроить хорошие отношения с руководством клуба, ребятами в команде и, конечно, с болельщиками. Поэтому мне очень хотелось бы добиться чего-то значимого с Череповцом и порадовать наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждой игре.

— Обычно легионеры в КХЛ стремятся играть там, где предлагают более высокие контракты, а «Северсталь» не всегда входит в число самых «денежных» клубов. Что для вас приоритетнее в выборе команды?

— Для меня важно прогрессировать, развиваться как хоккеист. Надеюсь, все так и сложится. Главное для меня — это играть, получать достаточно игрового времени и чувствовать себя на льду уверенно.

— Расскажите о своих первых впечатлениях о Череповце и «Северстали», когда вы только пришли в команду. Насколько они изменились за эти годы?

— Команда очень сильно изменилась. Если сейчас посмотреть на состав, который играл, когда я проводил здесь свой первый сезон, то можно заметить, что из него остался только я один. Тренер тоже сменился. Вначале было сложно, потому что я совершенно не говорил по-русски. Я приехал вместе с Либором Шулаком, который сейчас играет в «Адмирале», но по ходу того сезона он уехал из Череповца. Так я остался единственным иностранцем в команде и на тот момент понял, что мне необходимо учить русский язык, ведь я очень хотел общаться с ребятами в раздевалке, а без его знания это было невозможно. Очень рад, что выучил язык и теперь все понимаю. Могу шутить и свободно общаться с партнерами в раздевалке — это огромный плюс.

— За эти сезоны вы видели изменения в составе, тренерских штабах. Что остается неизменным в команде?

— Думаю, у нас очень хороший коллектив, в котором каждый работает на команду. В нашем составе нет огромных звезд; у нас игроки, которые готовы выложиться полностью ради команды. У нас есть дисциплина и свой узнаваемый стиль игры. Да, бывают ошибки, но это все часть игры.

— Были моменты, когда вы всерьез рассматривали возможность ухода в другой клуб?

— Дело было не в желании уйти в другой клуб. Были времена, когда я действительно задумывался, что мне делать, если придется вернуться играть в Европу. В период, когда многие иностранцы покидали КХЛ, я тоже изучал свои потенциальные возможности за границей, если бы пришлось все же уезжать. Но поскольку у меня сложились прекрасные отношения с руководством и ребятами в Череповце, я остался — и нисколько об этом не жалею. Я рад, что в итоге остался здесь, в России.

— Не было никогда интереса попробовать свои силы в новом клубе, в новом городе?

— Нет, такого предложения, которое стоило бы обсуждать, мне не делали. Единственный подобный вопрос, касающийся возвращения в Европу, возникал три года назад.

— Вы иностранец, но при этом являетесь капитаном команды не первый сезон, это крайне необычно для клуба в КХЛ. Капитанская нашивка уже данность или с каждым годом добавляет большей ответственности за команду?

— Моя капитанская нашивка появилась у меня в первые два сезона назад, когда наш основной капитан выбыл из строя, и с тех пор она со мной. Глобально для меня ничего не изменилось: я всегда стараюсь подавать только хороший пример. В нашей команде у каждого игрока есть право голоса. Со своей стороны я хочу показывать, как следует правильно поступать, как нужно играть ради общего успеха. Это для меня очень важно. Находясь на льду, я всегда стараюсь действовать так, чтобы партнеры чувствовали, что на меня можно рассчитывать.

— Что входит в ваши обязанности капитана?

— В некоторых случаях, когда требуется обсудить определенные вопросы с главным тренером от лица команды или если возникает двусторонний запрос — от команды к тренеру или от тренера к команде — я, безусловно, беру на себя эту роль либо совместно с моими ассистентами. Это является нашей основной обязанностью: поддерживать эффективную обратную связь между тренерским штабом и всей командой.

— Ваш русский язык с каждым годом становится все лучше. Помогает ли такой уровень владения чувствовать себя полностью своим в команде и в стране?

— Да, это, безусловно, огромный плюс. Я даже не могу представить, как было бы сложно, если бы я не знал русского языка. То, что я могу свободно разговаривать и понимать, — это здорово. Чувствую себя почти как череповчанин.

— Явно вы знаете все русские ругательства. А сами часто ругаетесь на словацком на льду?

— Бывает такое, но стараюсь держать в себе. Иногда если не попадаю по воротам, могу поругаться сам на себя, не могу сказать, что делаю это часто, но бывает.

Фото Global Look Press

Знаем, что нужно исправить в плей-офф

— «Северсталь» стала сильнее с точки зрения подбора исполнителей?

— Да, я думаю, у нашей команды есть значительный прогресс. Основа коллектива давно играет вместе, что добавляет нам стабильности. Мы уже хорошо знаем, чего требует от нас тренерский штаб и как мы должны играть. Полагаю, что мы стараемся избегать ошибок, хотя хоккей — это такая игра, где без ошибок невозможно обойтись. Но, по моему мнению, мы играем стабильнее. Пока я был травмирован, другим ребятам был дан шанс проявить себя, и команда все равно показывала результат. Я наблюдал со стороны и был доволен, но все равно очень скучал по хоккею.

— Новые защитники привнесли команде жесткости и уверенности в своей зоне. Со стороны, с точки зрения капитана, ощущаете эти изменения? Позволяет ли это команде действовать смелее?

— Да, я думаю, что все ребята, пополнившие наш состав в этом сезоне, — хорошие хоккеисты, которые добавляют команде уверенности. В целом, я считаю, все зависит от слаженной игры всего звена и всей команды, потому что тогда любой соперник испытывает трудности в игре против нас. И как только мы начинаем «придумывать», сразу же следуют ошибки. Наше главное оружие — это когда мы действуем как единое целое. Защитники, безусловно, также добавляют уверенности.

— Команда стала реже рисковать при выходе из обороны, и опасных контратак стало меньше. Это результат тренерских установок или общей сыгранности?

— На мой взгляд, влияют оба фактора. У нас есть четкое понимание того, что нужно делать в любой ситуации. Две серии плей-офф со «Спартаком» послужили для нас ценным уроком, и мы извлекли из них достаточно опыта.

— Андрей Леонидович уделяет особое внимание определенным аспектам перед каждым матчем. Что именно он чаще всего подчеркивает в предматчевой установке?

— Да, это зависит от соперника, и мы анализируем каждого. Но основной упор делаем на себя: как мы будем играть, реагировать и что предпринимать непосредственно на льду.

— В карьере впервые такой спокойный тренер, который уделяет особенное внимание деталям?

— Андрей Леонидович Козырев и Андрей Владимирович Разин — отличные тренеры, но с разными подходами к игрокам. Андрей Леонидович — настоящий профессионал, который много работает с видеоматериалами и уделяет огромное внимание тренировочному процессу. Я раньше не сталкивался с такой методикой, но уже привык. Мы тренируемся очень интенсивно: 45-50 минут непрерывной работы. Упражнения нам показывают до начала тренировки, а затем мы сразу приступаем к их выполнению. Такой подход очень интересен, профессионален и подразумевает внимание к мельчайшим деталям — от положения клюшки до точности паса. Именно эти нюансы в итоге приносят результат.

— Пока далеко заглядывать, но у «Северстали» уже несколько сезонов повторяется одна и та же ситуация — в чемпионате команда показывает уверенную игру и стабильность, а в плей-офф вылетает в первом раунде. В чем, по-вашему, главная причина этой закономерности и как ее сломать?

— Считаю, что и в первом плей-офф под руководством Андрея Леонидовича со «Спартаком», когда мы уступили в серии 1-4, матчи были равными. Наша проблема заключалась в реализации: соперник создавал и сразу реализовывал свои моменты. Прошлый плей-офф я пропустил из-за травмы и наблюдал со стороны, и это было очень тяжело. В целом наша игра была очень хорошей, порой доминирующей. Однако в каждом матче мы допускали моменты, когда инициатива переходила к сопернику, а в плей-офф таких ошибок не прощают. Мы сделали серьезные выводы и определили, что необходимо исправить.

Екатерина Смирнова