ЦСКА встречает свой 77-й день рождения в статусе чемпиона
Сегодня ЦСКА отмечает 77-й день рождения. За это время московские армейцы добились фантастических успехов — к 32-м чемпионским титулам в СССР они добавили пять в постсоветской истории. Напомним, в 2015, 2019, 2020, в 2022 и 2023-м ЦСКА завоевал золотые медали, а в 2019, 2022 и 2023-м армейцы положили их в Кубок Гагарина. Эти успехи неразрывно связаны с генеральным спонсором прославленного клуба — компанией «Роснефть». Сотрудничество началось осенью 2011 года. А до этого ЦСКА переживал не лучшие времена. Клуб, воспитавший Владислава Третьяка, Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова, Владимира Крутова, Павла Буре и многих других звезд мирового калибра, не имел возможности бороться за титулы.
Короли седьмой игры
Уходящий 2023 год доставил море положительных эмоций болельщикам ЦСКА. В конце апреля московские армейцы второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. Если в плей-офф-2019 они установили рекорд лиги, выиграв финальную серию у «Авангарда» всухую (4-0) и добравшись до трофея всего за 20 игр, то в прошлом сезоне путь на Эверест получился долгим и тернистым. Три серии из четырех растянулись на семь матчей и только финал Западной конференции со СКА — на шесть.
А с учетом плей-офф предыдущего сезона (2021/22) ЦСКА взял верх в пяти решающих встречах подряд. После этого команду и ее главного тренера Сергея Федорова по праву стали называть королями седьмых матчей.
Попутно московские армейцы установили еще одно уникальное достижение кубкового раунда. За всю свою 15-летнюю историю КХЛ не знала волевых побед в седьмых играх финала. Тем более в гостях. ЦСКА же 29 апреля в Казани пришлось отыгрываться дважды. Москвичей не вывела из равновесия шайба в раздевалку, заброшенная форвардом «Ак Барса» Кириллом Петровым, кстати, участником плей-офф-2018 в составе ЦСКА. Не сломил армейцев и эффектный гол Дмитрия Воронкова, забитый с передачи Александра Радулова. Чемпионы продолжали гнуть свою линию и добились волевой победы 3:2.
В решающие минуты красно-синих выручил вратарь Адам Рейдеборн, подвергавшийся критике в регулярном чемпионате и по ходу стартовой серии против «Северстали». К слову, впоследствии капитан ЦСКА Никита Нестеров назвал команду из Череповца самым неудобным для чемпиона соперником в плей-офф. «Потому что его невозможно было просчитать», — объяснил олимпийский чемпион.
В плей-офф-2023 зажглась звездочка 20-летнего форварда Прохора Полтапова. Зрелую игру показал и его ровесник защитник Николай Макаров. Что говорит о качестве работы с резервом в командах вертикали ЦСКА — «Звезде» (ВХЛ) и «Красной Армии» (МХЛ). Полтапов из игрока ротации превратился в полноценную боевую единицу. Его шайба в раздевалку в пятом матче финала заставила болельщиков со стажем вспомнить знаменитый гол Валерия Харламова, забитый в матче клубной Суперсерии-1975/76 в ворота «Рейнджерс» (7:3) в Медисон-сквер-гарден.
А в текущем сезоне Полтапов пробился в сборную, принял участие в Кубке Первого канала и вместе с одноклубником Максимом Соркиным вернулся из Санкт-Петербурга победителем домашнего турнира. Соркин забил решающий гол в матче со сборной Казахстана (5:2), ювелирно подправив на пятачке летевшую в сторону ворот шайбу.
Самым ценным игроком плей-офф-2023 назвали Михаила Григоренко. Именно его фантастическая шайба на излете первого периода пятой игры финала Западной конференции морально уничтожила СКА и его вратаря Дмитрия Николаева.
Григоренко получил этот трофей вслед за своими одноклубниками Ильей Сорокиным (плей-офф-2019) и Александром Поповым (плей-офф-2022). С этого сезона последний из них трудится в штабе Сергея Федорова, второй раз подряд признанного лучшим тренером КХЛ. В декабре он разменял третью сотню матчей в качестве тренера.
Две победы над лидерами конференций благодаря голам новичков и «сухарям» Федотова
В межсезонье ЦСКА сохранил костяк чемпионской команды. Ушедшего в СКА защитника Артема Сергеева успешно заменил канадец Колби Уильямс, переехавший в Москву из Владивостока по ходу чемпионата. Ко двору пришелся габаритный форвард из Челябинска Егор Фатеев. Именно его гол принес армейцам победу (3:0) над лидером Западной конференции «Спартаком» на его поле.
А точный кистевой бросок 18-летнего нападающего Егора Соловьева в Магнитогорске помог одолеть «Металлург», лидирующий на «Востоке». Причем ЦСКА отпраздновал викторию над своим соперником по финалу плей-офф-2022 с тем же счетом, 3:0. В этих матчах сохранил ворота на замке Иван Федотов, отразив все угрозы.
В турне на Урале чемпионы предстали в экспериментальном составе. Травмы и болезни оставили вне игры лидеров. Несмотря на высокую кадровую конкуренцию, тренерский штаб без боязни доверяет молодым. Вратарь Дмитрий Гамзин не знает поражений в форме ЦСКА — семь побед (одна из которых по буллитам). Стучатся в основу защитники Матвей Шуравин, Артем Барабоша, Роман Калиниченко, Михаил Гордеев, Егор Брютов, Иван Рогов, форварды Кирилл Долженков, Соловьев, Иван Янченко, Олег Майстренко, Данила Хулапов, Василий Дронык.
На днях 19-летний гренадер Долженков продлил контракт с родным клубом на два сезона и отсалютовал заброшенной шайбой в дерби с «Динамо». Тренеры же доверяли ему место в бригаде большинства.
ЦСКА не маринует талантливую молодежь, которая переросла МХЛ и ВХЛ. Поэтому по ходу сезона чемпионский клуб отпустил в Череповец Владимира Грудинина. В «Северстали» 20-летний защитник выходит в первой паре, а также на большинство.
Ныне московские армейцы занимают несвойственное им шестое место в Западной конференции. Болельщики обеспокоены турнирным положением. В отличие от специалистов.
Так, недавно Алексей Жамнов, главный тренер «Спартака» и олимпийской сборной в Пекине-2022, в программе «Клуб тренеров» на канале КХЛ с улыбкой парировал вопрос ведущей о временном кризисе в ЦСКА: «У них и сейчас всё в порядке. Просто опытные ребята после двух победных сезонов немного потеряли мотивацию в регулярном чемпионате. В плей-офф вы увидите совсем другую команду».
Этой же точки зрения придерживается тренер-победитель Владимир Крикунов, недавно возглавивший «Динамо» (Санкт-Петербург): «ЦСКА прибавит, я в этом не сомневаюсь. Вернутся травмированные. Там опытные игроки, которые знают, как выходить из затруднительного положения».
Капитан армейцев Никита Нестеров посоветовал болельщикам начать смотреть за ЦСКА в декабре. А Федоров скорректировал сроки, перенеся их на январь. «У нас состав практически тот же, те же ребята и те же фамилии. Я не думаю, что мы разучились играть или потеряли в мастерстве. Но сосуд, который находится у нас в голове, иногда надо зажигать, чтобы что-то получалось на льду», — заявил Сергей Викторович сразу после братского дерби. Словам дважды лучшего тренера КХЛ можно доверять.
Виктор Конев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|40
|27
|13
|57
|2
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|3
|Лада
|43
|22
|21
|53
|4
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|5
|Ак Барс
|42
|24
|18
|50
|6
|Трактор
|42
|22
|20
|49
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|45
|9
|Амур
|41
|17
|24
|41
|10
|Нефтехимик
|41
|15
|26
|38
|11
|Адмирал
|39
|12
|27
|33
|12
|Барыс
|42
|12
|30
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|42
|28
|14
|60
|2
|Спартак
|42
|27
|15
|58
|3
|Локомотив
|40
|26
|14
|55
|4
|СКА
|41
|27
|14
|55
|5
|Торпедо
|42
|25
|17
|53
|6
|ЦСКА
|41
|22
|19
|46
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|42
|14
|28
|32
|11
|Витязь
|42
|13
|29
|31
|22.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|22.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Трактор
|- : -
|22.12
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -