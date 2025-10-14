Хоккей
Live

Live

15 октября, 21:15

«Локомотив» обыграл ЦСКА в Ярославле, Никитин уступил бывшему клубу во второй раз подряд

Игра FONBET Чемпионата КХЛ.

14 октября, 19:55

«Локомотив» принимает ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 октября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
ЦСКА

15 октября, 21:18

Спасибо за внимание и до встречи на хоккее!

15 октября, 21:17

«Локомотив» в следующем матче 18 октября в гостях сыграет против СКА, а ЦСКА 17 октября на выезде встретится с «Торпедо».

15 октября, 21:17

«Локомотив» набрал 22 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА — 14 очков и девятая позиция на Западе.

15 октября, 21:16

«Локомотив» в Ярославле обыграл ЦСКА

60:00. Вот и все! Матч в Ярославле окончен. Игорь Никитин снова абсолютно по делу проиграл «Локомотиву». На этот раз в гостях — 1:4. На голы Байрона Фрэза, Никиты Кирьянова и Максима Шалунова (дважды) гости ответили результативным броском Дениса Зернова.

15 октября, 21:15

59:00. Последняя минута, похоже, что все-таки матча. ЦСКА не может использовать лишнего игрока.

15 октября, 21:14

58:30. Исаев легко нейтрализовал бросок Коваленко — шайба у вратаря.

15 октября, 21:13

58:00. Последние две минуты периода побежали. Красковский оставил хозяев в меньшинстве. Задержка соперника клюшкой.

15 октября, 21:13

57:30. Едва пятую не забросили хозяева. Бардак в обороне ЦСКА.

15 октября, 21:12

57:00. Волну запустили зрители во дворце спорта в Ярославле.

15 октября, 21:12

56:30. Опасный прострел у ворот Гамзина — никто не замкнул.

15 октября, 21:11

56:00. До Зернова, на пятак, гости старались доставить шайбу. Получилось, но Дениса вяжут защитники.

15 октября, 21:10

55:00. 8011 зрителей присутствуют на этом матче в Ярославле. Похоже, они увидят очередную победу команды.

15 октября, 21:08

Шалунов забросил четвертую шайбу в ворота ЦСКА

53:55. ГОООЛ! 4:1. Вопрос о победителе, видимо, снят. Березкин с фланга сместился к центру и выдал шайбу под щелчок Шалунову. Тот оформил дубль.

15 октября, 21:07
15 октября, 21:06

52:40. Рой с острого угла пульнул — попал в соперника. Пожалуй, нужно было разыгрывать комбинацию.

15 октября, 21:05

51:50. Исаев вступил в игру после длительной паузы. В дальний угол следовал бросок — голкипер парировал клюшкой.

15 октября, 21:03

51:10. Коммерческая пауза осталась позади. Посмотрим, кого она взбодрила.

15 октября, 21:00

50:40. Елесин набрасывал на ворота — неточно. Шайбу подобрали армейцы.

15 октября, 21:00

50:00. Стремительно пролетела первая половина периода. Мягко говоря, минимум событий.

15 октября, 20:59

49:30. 1:1 — соотношение по броскам в створ в этом периоде. Очевидно, что концовка проходит под диктовку обороняющейся команды.

15 октября, 20:59

49:00. Вот и пауза наконец-то. Пробросились ярославцы.

15 октября, 20:58

48:20. Уже более пяти минут без перерыва. Этот режим явно в пользу ярославцев. Визуально физически хозяева готовы получше.

15 октября, 20:57
15 октября, 20:56

47:00. Огрызнулись ярославцы. Был опасный прострел — никто не замкнул. Гамзин получил от соперника.

15 октября, 20:56

46:40. Набрали команды крейсерский ход — более трех минут без пауз.

15 октября, 20:55

45:50. Не замерз Гамзин, парировав шайбу после броска в дальний угол.

15 октября, 20:55

45:20. Полтапов пытался набросить на пятак — ярославцы заблокировали.

15 октября, 20:54

45:00. Четверть периода прошла. По-прежнему ярославцы действуют от обороны. Главное — нет удалений.

15 октября, 20:53

43:20. Есть первый бросок. Исаев надежно сыграл ловушкой после броска Охотюка.

15 октября, 20:52

43:10. Бросок низом от Дроздова — сильно, но мимо. Уже кое-что в периоде. В дальний угол метил Иван.

15 октября, 20:51

42:40. Полтапов мог вылезти на убойную позицию, но неряшливо подработал шайбу.

15 октября, 20:50

42:12. Проброс зафиксирован у хозяев. По-прежнему без опасных моментов и даже бросков в этом периоде.

15 октября, 20:50

42:00. Контроль шайбы — то малое, чем довольствуются армейцы. По счету действуют хозяева.

15 октября, 20:49

41:00. Минута позади — без бросков. Падение Бучельникова в чужой зоне — рефери не реагирует.

15 октября, 20:48

40:01. В Ярославле стартовал третий период. Станет ли этот игровой отрезок последним в матче?

15 октября, 20:31

15 октября, 20:30

«Локомотив» и ЦСКА во втором периоде обменялись голами

40:00. Окончен в Ярославле второй период. Разница прежняя — 3:1 в пользу хозяев. То есть в этом игровом отрезке команды обменялись голами. После пропущенной шайбы от Зернова ярославцы правильно отреагировали и вернули комфортную разницу в счете. Отличился Шалунов.

15 октября, 20:29

39:00. Последняя минута второго периода. Хоккеисты ЦСКА явно наелись. Уильямс едва не привез.

15 октября, 20:29

38:20. Вновь прижаты армейцы к своим воротам. Будто большинство у хозяев.

15 октября, 20:27

37:20. Исаев как-то интуитивно парировал шайбу после броска Долженкова. Главное — ворота на замке.

15 октября, 20:26

15 октября, 20:25

35:40. Медики оказывают помощь Иванову на скамейке. Кажется, что обошлось без серьезной травмы.

15 октября, 20:24

35:00. Иванов потерял равновесие и въехал в борт — Мингачев в пылу борьбы немного добавил. Удаления нет.

15 октября, 20:22

34:40. Никулин потерял равновесие в чужой зоне. Сам упал — свисток судей молчит.

15 октября, 20:21

33:50. Полунин залез во вне игры. Хозяева стремятся сделать разницу в счете еще более комфортной.

15 октября, 20:20

Шалунов забросил третью шайбу в ворота ЦСКА

33:10. ГОООЛ! 3:1. Большинство реализовано. Радулов перевел шайбу с края в левый круг под бросок Шалунову — тут Гамзин был бессилен.

15 октября, 20:18

32:40. Дроздов принял на себя шайбу после броска соперника. Это больно!

15 октября, 20:18

32:30. После броска Рафикова шайба полетела выше ворот. Принялись хозяева за реализацию большинства.

15 октября, 20:17

32:06. Уильямс получил малый штраф. Причина — задержка клюшки соперника.

15 октября, 20:14

32:00. Очередной проброс в исполнении ЦСКА. Зернов не нашел лучшего продолжения комбинации.

15 октября, 20:14

31:20. 21:14 — растет преимущество хозяев по броскам в створ. Правда, сейчас Радулов в створ не попал, вновь он щелкнул низом.

15 октября, 20:13

31:00. Объективно говоря, ярославцы на третий гол наиграли. Они правильно отреагировали на гол Зернова.

15 октября, 20:12

30:12. Пробросились красно-синие. Еще одна пауза — не самый плохой сценарий для них.

15 октября, 20:11

30:00. Гамзин снова без клюшки выручает — шайба зафиксирована. Столь нужная пауза для ЦСКА.

15 октября, 20:11

29:30. Будто большинство сейчас разыгрывают ярославцы. Гамзин без клюшки отметился сэйвом.

15 октября, 20:10

29:01. Осада ворот гостей продолжается. Гамзин без клюшки, но держит ворота на замке.

15 октября, 20:10

28:22. Это был шанс! Радулов включил прессинг, отобрал шайбу у соперника и с полузоны не забил. Был мощный бросок низом.

15 октября, 20:08

27:20. Высоко пролетела шайба над воротами после броска Паника. В правую девятку не попал.

15 октября, 20:05
15 октября, 20:04

26:40. Березкин влетел в Гамзина — ворота сдвинуты. Пауза в игре.

15 октября, 20:03

26:23. Долженков бросал с острого угла — непонятно, где шайба, но не в воротах. Видимо, где-то в амуниции Исаева.

15 октября, 20:02

25:40. ЦСКА медленно, но верно во втором периоде подбирался к голу и добился своего.

15 октября, 20:02

Зернов сократил отставание ЦСКА в матче с «Локомотивом»

25:02. ГОООЛ! 2:1 в пользу «Локо». Одну шайбу отыграл Зернов. Бучельников сделал пас из-за ворот, а Зернов почему-то остался без опеки на пятаке.

15 октября, 19:59

23:40. Бросок Береглазова в одно касание — Гамзин парировал шайбу. Первый сэйв голкипера ЦСКА во втором периоде.

15 октября, 19:58

22:52. Зернову в ближнем бою не удалось переиграть Исаева — было мало пространства. Следом хозяева пробросились.

15 октября, 19:55

21:40. Гурьянов едва не выскочил на рандеву с Исаевым. Длины руки не хватило, чтобы добраться до шайбы.

15 октября, 19:54

20:34. Вне игры у ярославцев. После этого Радулов и Нестеров обменялись парой ласковых.

15 октября, 19:54

20:01. Возобновился матч в Ярославле. Впереди второй период. Шайба у гостей, которым нужно отыгрываться.

15 октября, 19:46
15 октября, 19:36

«Локомотив» после первого периода обыгрывает ЦСКА

20:00. 2:0 — преимущество ярославцев после первого периода. Фрэз и Кирьянов — авторы шайб в дебюте и конце игрового отрезка. Нужно отдать должное ЦСКА, который не раскис после неудачного начала. Интрига жива, ЦСКА колко отвечает.

15 октября, 19:36

Кирьянов удвоил преимущество «Локомотива» в матче ЦСКА

19:34. ГОООЛ! 2:0. Береглазов прострелил, а Кирьянов замкнул — шайба влетела под перекладину.

15 октября, 19:34

19:00. Последняя минута первого периода побежала.

15 октября, 19:33

18:30. Гамзин оставляет ЦСКА в игре после солидной осады хозяев. Сначала бросал Сурин, а затем добивал Радулов.

15 октября, 19:31

17:20. Более трех минут команды отыграли без пауз. Разыгрались команды. Что отрадно, ЦСКА сейчас достойно отвечает чемпиону. Интрига жива!

15 октября, 19:31

16:30. Полтапов разогнался, проехал за воротами, выдал пас на пятак на Соркина, но тот не замкнул. Это был шанс!

15 октября, 19:30

16:05. Долгожданный бросок от хозяев — Рафиков не попал в ближний угол.

15 октября, 19:29

15:32. Даже контратаку организовали гости стараниями Зернова. Бросок не достиг цели.

15 октября, 19:29

15:10. Пока что без работы Гамзин. Пытаются хозяева разыграть шайбу до верного.

15 октября, 19:28

14:25. Полтапов получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.

15 октября, 19:27

14:20. Соркин в чужой зоне бросил с разворота после выигранного вбрасывания — Исаев бдителен.

15 октября, 19:26

14:05. Черепанову не удалось сохранить шайбу в чужой зоне. Речь о считанных сантиметрах — судьи все видят.

15 октября, 19:24

13:26. Гамзин без проблем выловил шайбу после дальнего щелчка Паника.

15 октября, 19:23

13:00. Шалунов и Мингачев сошлись в стыке. Игрок хозяев держится за лицо, но крови нет. Нет и паузы — матч продолжается.

15 октября, 19:22

12:30. 6:6 — соотношение по броскам в створ на данный момент. Визуально преимущество у хозяев.

15 октября, 19:21
15 октября, 19:19

11:00. Гамзин выловил шайбу — самое время для рекламной паузы номер два. Оптимальное решение для ЦСКА.

15 октября, 19:18

10:23. Вновь заброс в чужую зону ради смены у москвичей. Ярославцы хороши в движении.

15 октября, 19:17

09:56. Не думают гости об атаке после рекламы — Соркин просто пробрасывает шайбу вперед.

15 октября, 19:16

09:00. Рекламная пауза осталась позади. Она пошла впрок хозяевам — они организовали атаку стараниями Радулова.

15 октября, 19:14

08:15. Вдвоем на одного Исаева выходили гости, но голкипер ярославцев выстоял. Рядом с дальней штангой прошла шайба.

15 октября, 19:13

07:00. Исаев потерял шайбу из вида на своем пятаке после череды рикошетов. Армейцы этим не воспользовались.

15 октября, 19:12

06:24. В плане движения игра раскочегарилась. Минимум пауз и хороший темп. ЦСКА сейчас активнее.

15 октября, 19:12

06:00. Опытный Нестеров щелкнул издали — рикошет и шайба пролетает мимо створа.

15 октября, 19:11

05:10. Второй проброс в матче у ярославцев.

15 октября, 19:10

04:28. Мингачев бросил при входе в зону — Исаев парировал, а добавить некому.

15 октября, 19:09
15 октября, 19:08

03:14. Бросок низом Герната с правого края — Гамзин отбил щитком.

15 октября, 19:07

02:46. Исаев выручает хозяев. Красно-синим удалась неплохая распасовка, Гарднер с неудобной руки не переиграл вратаря.

15 октября, 19:06

02:00. Армейцы активизировались, цепляются за шайбу в чужой зоне. Но пока без бросков.

15 октября, 19:04

Фрэз открыл счет в матче «Локомотива» с ЦСКА

01:19. ГООООЛ! 1:0. Блицкриг удался хозяевам. Они снова успешно поборолись за чужими воротами, Фрэз выкатил на убойную позицию и поразил ближний угол. Гамзин не выручил.

15 октября, 19:02

00:30. А в игру первым вступает Гамзин. Шалунов сделал пас из-за ворот, а Березкин пытался преуспеть на пятаке.

15 октября, 19:01

Матч «Локомотива» и ЦСКА в Ярославле стартовал

00:01. Поехали! Встреча началась. Стартовое вбрасывание в пользу хоккеистов из Москвы.

15 октября, 19:00

Гимн России прозвучал. Минута-другая и матч начнется.

15 октября, 18:56

Команды появляются на льду. Церемония открытия матча стартовала.

15 октября, 18:31

Состав ЦСКА на матч в Ярославле

Вратари: Гамзин (Андреянов);

Первое звено: Нестеров, Провольнев — Дроздов, Гарднер, Карнаухов;

Второе звено: Охотюк, Рой — Коваленко, Зернов, Бучельников;

Третье звено: Уильямс, Патрихаев — Гурьянов, Мингачев, Долженков;

Четвертое звено: Шуравин, Еременко — Абрамов, Соркин, Полтапов.

15 октября, 18:18

Состав «Локомотива» на домашний матч с ЦСКА

Вратари: Исаев (Мельничук);

Первое звено: Гернат, Черепанов — Каюмов, Шалунов, Березкин;

Второе звено: Береглазов, Елесин — Радулов, Иванов, Сурин;

Третье звено: Мисюль, Рафиков — Кирьянов, Фрэз, Паник;

Четвертое звено: Ульев — Кузин, Полунин, Красковский, Никулин.

15 октября, 08:04
14 октября, 19:50

Возвращение Никитина в Ярославль

В среду Игорь Никитин впервые вернется в Ярославль после ухода из «Локомотива» летом. После победы в Кубке Гагарина-2025 с железнодорожниками тренер принял решение покинуть клуб, чтобы во второй раз в карьере возглавить ЦСКА.

Никитин — в плюсе, «Локомотив» — в минусе, ЦСКА — пока неизвестно. Главный трансфер лета в КХЛ //
Величие больших личностей — в умении прощать. «Локомотив» не прав, не позвав Никитина на чемпионский парад //
ЦСКА Никитина крупно проиграл его бывшей команде. Армейцы пока далеки от совершенства

14 октября, 19:45

«Локомотив» — ЦСКА: потери

У «Локомотива» в списке травмированных защитник Андрей Сергеев и нападающий Александр Волков. У ЦСКА проблемы со здоровьем у форварда Данилы Моисеева.

14 октября, 19:40

«Локомотив» — ЦСКА: последние очные матчи

В 2025 году «Локомотив» выиграл у ЦСКА все три матча. В прошлом сезоне, 5 января, ярославцы победили дома (4:1), а 19 марта — в гостях (3:1).

В этом чемпионате «Локо» снова выиграл в Москве (5:1).

14 октября, 19:35

Результаты ЦСКА в последних матчах КХЛ

Красно-синие также выиграли лишь раз в четырех последних встречах — у «Северстали» дома (3:2). Также команда Никитина на своем льду уступила «Металлургу» (1:3) и «Ак Барсу» (2:3), а в гостях проиграла московскому «Динамо» (3:4 Б).

14 октября, 19:30

Результаты «Локомотива» в последних матчах КХЛ

Железнодорожники из четырех последних встреч проиграли три — в гостях «Авангарду» (1:4), «Трактору» (1:3) и «Северстали» (3:4), а дома обыграли СКА (4:2). С начала сезона команда Хартли выиграла все шесть домашних матчей, четыре из них в основное время.

14 октября, 19:25

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА

Встречу «Локомотив» — ЦСКА в прямом эфире покажет интернет-сервис «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

14 октября, 19:20

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — ЦСКА

Матч команд Боба Хартли и Игоря Никитина состоится в среду, 15 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000». Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

14 октября, 19:15

Всем привет!

В матче FONBET Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» примет ЦСКА. «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

