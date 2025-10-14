«Локомотив» обыграл ЦСКА в Ярославле, Никитин уступил бывшему клубу во второй раз подряд

«Локомотив» — ЦСКА: последние очные матчи

В 2025 году «Локомотив» выиграл у ЦСКА все три матча. В прошлом сезоне, 5 января, ярославцы победили дома (4:1), а 19 марта — в гостях (3:1).

В этом чемпионате «Локо» снова выиграл в Москве (5:1).