15 октября, 21:15
«Локомотив» обыграл ЦСКА в Ярославле, Никитин уступил бывшему клубу во второй раз подряд
Игра FONBET Чемпионата КХЛ.
«Локомотив» в следующем матче 18 октября в гостях сыграет против СКА, а ЦСКА 17 октября на выезде встретится с «Торпедо».
«Локомотив» набрал 22 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА — 14 очков и девятая позиция на Западе.
«Локомотив» в Ярославле обыграл ЦСКА
60:00. Вот и все! Матч в Ярославле окончен. Игорь Никитин снова абсолютно по делу проиграл «Локомотиву». На этот раз в гостях — 1:4. На голы Байрона Фрэза, Никиты Кирьянова и Максима Шалунова (дважды) гости ответили результативным броском Дениса Зернова.
59:00. Последняя минута, похоже, что все-таки матча. ЦСКА не может использовать лишнего игрока.
58:00. Последние две минуты периода побежали. Красковский оставил хозяев в меньшинстве. Задержка соперника клюшкой.
56:00. До Зернова, на пятак, гости старались доставить шайбу. Получилось, но Дениса вяжут защитники.
55:00. 8011 зрителей присутствуют на этом матче в Ярославле. Похоже, они увидят очередную победу команды.
Шалунов забросил четвертую шайбу в ворота ЦСКА
53:55. ГОООЛ! 4:1. Вопрос о победителе, видимо, снят. Березкин с фланга сместился к центру и выдал шайбу под щелчок Шалунову. Тот оформил дубль.
52:40. Рой с острого угла пульнул — попал в соперника. Пожалуй, нужно было разыгрывать комбинацию.
51:50. Исаев вступил в игру после длительной паузы. В дальний угол следовал бросок — голкипер парировал клюшкой.
50:00. Стремительно пролетела первая половина периода. Мягко говоря, минимум событий.
49:30. 1:1 — соотношение по броскам в створ в этом периоде. Очевидно, что концовка проходит под диктовку обороняющейся команды.
48:20. Уже более пяти минут без перерыва. Этот режим явно в пользу ярославцев. Визуально физически хозяева готовы получше.
47:00. Огрызнулись ярославцы. Был опасный прострел — никто не замкнул. Гамзин получил от соперника.
45:00. Четверть периода прошла. По-прежнему ярославцы действуют от обороны. Главное — нет удалений.
43:10. Бросок низом от Дроздова — сильно, но мимо. Уже кое-что в периоде. В дальний угол метил Иван.
42:12. Проброс зафиксирован у хозяев. По-прежнему без опасных моментов и даже бросков в этом периоде.
42:00. Контроль шайбы — то малое, чем довольствуются армейцы. По счету действуют хозяева.
41:00. Минута позади — без бросков. Падение Бучельникова в чужой зоне — рефери не реагирует.
40:01. В Ярославле стартовал третий период. Станет ли этот игровой отрезок последним в матче?
«Локомотив» и ЦСКА во втором периоде обменялись голами
40:00. Окончен в Ярославле второй период. Разница прежняя — 3:1 в пользу хозяев. То есть в этом игровом отрезке команды обменялись голами. После пропущенной шайбы от Зернова ярославцы правильно отреагировали и вернули комфортную разницу в счете. Отличился Шалунов.
39:00. Последняя минута второго периода. Хоккеисты ЦСКА явно наелись. Уильямс едва не привез.
37:20. Исаев как-то интуитивно парировал шайбу после броска Долженкова. Главное — ворота на замке.
35:40. Медики оказывают помощь Иванову на скамейке. Кажется, что обошлось без серьезной травмы.
35:00. Иванов потерял равновесие и въехал в борт — Мингачев в пылу борьбы немного добавил. Удаления нет.
33:50. Полунин залез во вне игры. Хозяева стремятся сделать разницу в счете еще более комфортной.
Шалунов забросил третью шайбу в ворота ЦСКА
33:10. ГОООЛ! 3:1. Большинство реализовано. Радулов перевел шайбу с края в левый круг под бросок Шалунову — тут Гамзин был бессилен.
32:30. После броска Рафикова шайба полетела выше ворот. Принялись хозяева за реализацию большинства.
32:00. Очередной проброс в исполнении ЦСКА. Зернов не нашел лучшего продолжения комбинации.
31:20. 21:14 — растет преимущество хозяев по броскам в створ. Правда, сейчас Радулов в створ не попал, вновь он щелкнул низом.
31:00. Объективно говоря, ярославцы на третий гол наиграли. Они правильно отреагировали на гол Зернова.
30:12. Пробросились красно-синие. Еще одна пауза — не самый плохой сценарий для них.
30:00. Гамзин снова без клюшки выручает — шайба зафиксирована. Столь нужная пауза для ЦСКА.
29:30. Будто большинство сейчас разыгрывают ярославцы. Гамзин без клюшки отметился сэйвом.
29:01. Осада ворот гостей продолжается. Гамзин без клюшки, но держит ворота на замке.
28:22. Это был шанс! Радулов включил прессинг, отобрал шайбу у соперника и с полузоны не забил. Был мощный бросок низом.
27:20. Высоко пролетела шайба над воротами после броска Паника. В правую девятку не попал.
26:23. Долженков бросал с острого угла — непонятно, где шайба, но не в воротах. Видимо, где-то в амуниции Исаева.
25:40. ЦСКА медленно, но верно во втором периоде подбирался к голу и добился своего.
Зернов сократил отставание ЦСКА в матче с «Локомотивом»
25:02. ГОООЛ! 2:1 в пользу «Локо». Одну шайбу отыграл Зернов. Бучельников сделал пас из-за ворот, а Зернов почему-то остался без опеки на пятаке.
23:40. Бросок Береглазова в одно касание — Гамзин парировал шайбу. Первый сэйв голкипера ЦСКА во втором периоде.
22:52. Зернову в ближнем бою не удалось переиграть Исаева — было мало пространства. Следом хозяева пробросились.
21:40. Гурьянов едва не выскочил на рандеву с Исаевым. Длины руки не хватило, чтобы добраться до шайбы.
20:34. Вне игры у ярославцев. После этого Радулов и Нестеров обменялись парой ласковых.
20:01. Возобновился матч в Ярославле. Впереди второй период. Шайба у гостей, которым нужно отыгрываться.
«Локомотив» после первого периода обыгрывает ЦСКА
20:00. 2:0 — преимущество ярославцев после первого периода. Фрэз и Кирьянов — авторы шайб в дебюте и конце игрового отрезка. Нужно отдать должное ЦСКА, который не раскис после неудачного начала. Интрига жива, ЦСКА колко отвечает.
Кирьянов удвоил преимущество «Локомотива» в матче ЦСКА
19:34. ГОООЛ! 2:0. Береглазов прострелил, а Кирьянов замкнул — шайба влетела под перекладину.
18:30. Гамзин оставляет ЦСКА в игре после солидной осады хозяев. Сначала бросал Сурин, а затем добивал Радулов.
17:20. Более трех минут команды отыграли без пауз. Разыгрались команды. Что отрадно, ЦСКА сейчас достойно отвечает чемпиону. Интрига жива!
16:30. Полтапов разогнался, проехал за воротами, выдал пас на пятак на Соркина, но тот не замкнул. Это был шанс!
15:32. Даже контратаку организовали гости стараниями Зернова. Бросок не достиг цели.
14:20. Соркин в чужой зоне бросил с разворота после выигранного вбрасывания — Исаев бдителен.
14:05. Черепанову не удалось сохранить шайбу в чужой зоне. Речь о считанных сантиметрах — судьи все видят.
13:00. Шалунов и Мингачев сошлись в стыке. Игрок хозяев держится за лицо, но крови нет. Нет и паузы — матч продолжается.
12:30. 6:6 — соотношение по броскам в створ на данный момент. Визуально преимущество у хозяев.
11:00. Гамзин выловил шайбу — самое время для рекламной паузы номер два. Оптимальное решение для ЦСКА.
10:23. Вновь заброс в чужую зону ради смены у москвичей. Ярославцы хороши в движении.
09:56. Не думают гости об атаке после рекламы — Соркин просто пробрасывает шайбу вперед.
09:00. Рекламная пауза осталась позади. Она пошла впрок хозяевам — они организовали атаку стараниями Радулова.
08:15. Вдвоем на одного Исаева выходили гости, но голкипер ярославцев выстоял. Рядом с дальней штангой прошла шайба.
07:00. Исаев потерял шайбу из вида на своем пятаке после череды рикошетов. Армейцы этим не воспользовались.
06:24. В плане движения игра раскочегарилась. Минимум пауз и хороший темп. ЦСКА сейчас активнее.
02:46. Исаев выручает хозяев. Красно-синим удалась неплохая распасовка, Гарднер с неудобной руки не переиграл вратаря.
02:00. Армейцы активизировались, цепляются за шайбу в чужой зоне. Но пока без бросков.
Фрэз открыл счет в матче «Локомотива» с ЦСКА
01:19. ГООООЛ! 1:0. Блицкриг удался хозяевам. Они снова успешно поборолись за чужими воротами, Фрэз выкатил на убойную позицию и поразил ближний угол. Гамзин не выручил.
00:30. А в игру первым вступает Гамзин. Шалунов сделал пас из-за ворот, а Березкин пытался преуспеть на пятаке.
Матч «Локомотива» и ЦСКА в Ярославле стартовал
00:01. Поехали! Встреча началась. Стартовое вбрасывание в пользу хоккеистов из Москвы.
Состав ЦСКА на матч в Ярославле
Вратари: Гамзин (Андреянов);
Первое звено: Нестеров, Провольнев — Дроздов, Гарднер, Карнаухов;
Второе звено: Охотюк, Рой — Коваленко, Зернов, Бучельников;
Третье звено: Уильямс, Патрихаев — Гурьянов, Мингачев, Долженков;
Четвертое звено: Шуравин, Еременко — Абрамов, Соркин, Полтапов.
Состав «Локомотива» на домашний матч с ЦСКА
Вратари: Исаев (Мельничук);
Первое звено: Гернат, Черепанов — Каюмов, Шалунов, Березкин;
Второе звено: Береглазов, Елесин — Радулов, Иванов, Сурин;
Третье звено: Мисюль, Рафиков — Кирьянов, Фрэз, Паник;
Четвертое звено: Ульев — Кузин, Полунин, Красковский, Никулин.
Возвращение Никитина в Ярославль
В среду Игорь Никитин впервые вернется в Ярославль после ухода из «Локомотива» летом. После победы в Кубке Гагарина-2025 с железнодорожниками тренер принял решение покинуть клуб, чтобы во второй раз в карьере возглавить ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА: потери
У «Локомотива» в списке травмированных защитник Андрей Сергеев и нападающий Александр Волков. У ЦСКА проблемы со здоровьем у форварда Данилы Моисеева.
«Локомотив» — ЦСКА: последние очные матчи
В 2025 году «Локомотив» выиграл у ЦСКА все три матча. В прошлом сезоне, 5 января, ярославцы победили дома (4:1), а 19 марта — в гостях (3:1).
В этом чемпионате «Локо» снова выиграл в Москве (5:1).
Результаты ЦСКА в последних матчах КХЛ
Красно-синие также выиграли лишь раз в четырех последних встречах — у «Северстали» дома (3:2). Также команда Никитина на своем льду уступила «Металлургу» (1:3) и «Ак Барсу» (2:3), а в гостях проиграла московскому «Динамо» (3:4 Б).
Результаты «Локомотива» в последних матчах КХЛ
Железнодорожники из четырех последних встреч проиграли три — в гостях «Авангарду» (1:4), «Трактору» (1:3) и «Северстали» (3:4), а дома обыграли СКА (4:2). С начала сезона команда Хартли выиграла все шесть домашних матчей, четыре из них в основное время.
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА
Встречу «Локомотив» — ЦСКА в прямом эфире покажет интернет-сервис «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — ЦСКА
Матч команд Боба Хартли и Игоря Никитина состоится в среду, 15 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000». Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
