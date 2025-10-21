«Ак Барс» — «Локомотив»: турнирное положение

«Локомотив» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице и лидирует в Западной конференции. «Ак Барс» имеет на игру меньше и отстает на 3 очка. При этом на Востоке казанцы только третьи.

У «Ак Барса» впечатляющая победная серия из 8 матчей подряд. Последний раз казанцы проигрывали почти месяц назад — в конце сентября в гостевом матче с «Автомобилистом».