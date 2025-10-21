Live
22 октября, 18:50
«Ак Барс» — «Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ
Игра FONBET Чемпионата КХЛ.
Матч окончен
60:00. Все, «Ак Барс» побеждает с минимальным счетом и продолжает свою победную поступь. Не самым зрелищным и открытым получился этот матч, но казанцы одержали трудовую победу, забросив всего одну шайбу. На этом на сегодня все.
59:58. Щелчок Герната в самой концовке — Билялов останавливает шайбу и накрывает ее собой. Кажется, это все.
59:39. «Локомотив» взял тайм-аут. 21 секунда до сирены. И всего одна шайба может перевести игру в овертайм.
57:57. Нет, не пересекла! Застряла где-то под щитком у Билялова. А Исаев тем временем покидает лед — «Локомотив» снимает вратаря, меняя его на шестого полевого игрока.
57:50. Видеопросмотр будет! Есть у арбитров сомнения, не пересекла ли шайба линию ворот в одной из атак «Локомотива» во время игры в большинстве.
57:32. Все, отоборонялся «Ак Барс», в полном составе казанцы. Пожалуй, самое тяжко меньшинство было у них сейчас за эту игру.
56:27. Князев бросается под шайбу после броска Шалунова! Казанцы пытаются отстоять победный счет, а «Локомотив» реально давит в это большинство.
55:47. Радулов дважды за три секунды атаковал, но Билялов героически спасает свои ворота в обоих случаях!
55:32. И помешал с нарушением! Марченко за подножку получает 2 минуты и оставляет «Ак Барс» в меньшинстве! Шанс для «Локомотива»!
55:30. Березкин вошел в зону, убрал шайбу и исхитрился нанести бросок с неудобной руки, но попал в голкипера. Впрочем, там Марченко ему помешал.
54:22. Гернат и Черепанов по очереди лупили по воротам, но оба раза Билялов был на высоте.
53:44. Шалунов прокатился за воротами и выдал передачу на пятак, но там никого из партнеров почему-то не оказалось.
51:15. Отскочила шайба от лицевого борта после броска Иванова, Волков после отскока добавлял — в голкипера.
50:50. Радулов ушел от защитника, заложил вираж и в дальний щелкнул — рядом со штангой! Чувствует Александр свою вину за пропущенную шайбу.
«Ак Барс» реализует большинство
49:43. ГООООЛ! И все-таки увидели мы взятие ворот сегодня! Алистрова вывели на бросок из левого круга вбрасывания, и он послал шайбу точнехонько в дальний угол. А Сафонов успел чуть закрыть обзор вратарю.
49:20. Удаление у ярославцев! Радулов садится на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой.
48:12. Паник вошел в зону и щелкнул из-под Фальковского — Степан успел задеть клюшкой шайбу, и она проскочила мимо ворот.
47:32. Исаев снова в игре — подставил ловушку под дальний выстрел Алистратова, хотя шайба, кажется, летела рядом со штангой.
46:41. Фисенко вошел в зону и решил проверить Исаева кистевым броском, но точность немного подвела.
45:26. Барабанов подхватил отскок на пятаке и попытался переправить шайбу в сетку, но Исаев успел сомкнуть щитки.
43:31. Сурин дважды за несколько секунд тревожил Билялова. Сначала он не попал в створ, а когда атака продолжилась вторым темпом, уже голкипер вступил в игру.
42:12. А теперь Рафиков удачно блокирует бросок Фальковского. Голкиперы пока отдыхают в целом.
41:29. Хмелевский решился на бросок с дистанции, но Березкин успел подставить клюшку-«шлагбаум».
Третий период
40:01. «Ак Барс» выигрывает стартовое вбрасывание — заключительный период стартовал.
Перерыв
40:00. Сирена фиксирует окончание второго периода. И снова нули на табло — ждем голов в третьей 20-минутке.
39:30. Опасно могло получиться в атаке у «Ак Барса», но Денисенко чуть не успел к передаче на пятак.
38:39. Черепанов с дистанции приложился, но попал в своего же игрока. Бывает и такое.
37:17. Радулов в штангу попадает! Хлесткий бросок у него получился из-под защитника.
35:27. В равных составах команды. Казанцы толком ничего опасного за это большинство не создали.
33:27. Сурин умудрился выбить клюшку у Яшкина. Это две минуты. «Ак Барс» будет в большинстве.
33:07. А теперь Миллер здорово разобрался в эпизоде, проскочил между защитниками и шарахнул по воротам, но чуть-чуть не попал в створ.
31:28. Хмелевский на скорости вошел в зону и бросил в дальний угол — шайба рядом со штангой прошла.
29:02. И «Ак Барс» не использовал преимущество в лишнего игрока. В полном составе ярославцы.
27:19. «Ак Барс» в полном составе, Замалтдинов вернулся на лед. Теперь «Локомотив» в меньшинстве.
27:02. Фрейз клюшкой зарядил по сопернику. И теперь уже у ярославцев удаление. Через 17 секунд «Ак Барс» будет играть в большинстве.
26:35. Никак не складывается у «Локомотива» сейчас игра 5 на 4. Не получается расположиться в чужой зоне. Очередное большинство уплывает...
25:52. Билялов отразил бросок Березкина. А Лямкин уже выскочил из штрафного бокса. Вчетвером уже казанцы.
25:19. И еще одно удаление у казанцев! Втроем «Ак Барс» останется на 27 секунд. Нарушение численного состава зафиксировано, Замалтдинов будет отбывать наказание за команду.
24:20. Сафонов едва не забросил с пятака — Иванов в последний момент помешал ему нанести бросок!
22:27. Денисенко щелкнул в дальний угол — Исаев все контролировал и легко поймал шайбу.
21:18. Яшкин атаковал с левого фланга — Исаев отбил перед собой, а потом зафиксировал шайбу.
Второй период
20:01. Продолжается матч! В первом периоде «Локомотив» перебросал «Ак Барс» со счетом 19:18, но по броскам в створ преимущество у казанцев — 10:4.
Перерыв
20:00. Все, практически выстоял «Ак Барс» в очередном меньшинстве. Нет заброшенных шайб в первом периоде, но впереди еще два.
18:02. Семенов две минуты штрафа получил за атаку в область головы и шеи. «Локомотив» будет доигрывать период в большинстве.
16:14. Елесин продвинулся вдоль борта, сместился к центру и швырнул шайбу низом, но Князев успел выставить клюшку.
16:00. В полном составе «Ак Барс». Активно казанцы провели большинство, но реализовать численное преимущество не получилось.
15:16. В меньшинстве убежали в контратаку казанцы, Брэндон завершал броском из круга вбрасывания — голкипер на месте.
15:02. И еще одна попытка от Радулова — снова чуть неточно. А с броском Каюмова справился Билялов.
14:45. Шалунова вывели на бросок, но Марченко подставился вовремя. А потом Радулов завершал розыгрыш шайбы, но не попал в дальний угол.
13:59. Большинство у «Локомотива» будет. Фисенко две минуты получил за задержку соперника клюшкой.
13:38. Ярославцы опасно ответили — Елесин кистевой исполнил в дальний угол, но немного не попал.
11:27. У Каюмова не получился бросок в касание — шайба слетела с клюшки в последний момент.
10:22. Сафонов вдоль левого борта прошел и с острого угла приложился — Исаев успел закрыть ближний.
09:31. Князев заряжал от синей, пока Сафонов на пятаке пытался закрыть обзор голкиперу, но шайба просвистела мимо ворот.
08:56. Каюмов блокирует бросок Лямкина, подставляя клюшку. А несколькими секундами ранее Барабанов не смог подправить шайбу с пятака.
05:27. Казанцы больше владеют шайбой сейчас, но острых бросков у «Ак Барса» не так много.
04:40. Семенов набрасывал на пятак, Сафонов подправлял, но Исаев в итоге накрыл шайбу. И в полном составе сейчас будут ярославцы.
03:21. В полном составе «Ак Барс». И еще почти полторы минуты большинства будет у казанцев.
02:41. А теперь «Локо» получает штраф за нарушение численности состава. Волков отбывать отправился.
02:20. Рафиков завершал розыгрыш хлестким броском — Билялов на месте. А перед этим Радулов после отскока едва не переправил шайбу в ворота.
01:18. И удаление сразу же. Денисенко за удар клюшкой получает 2 минуты. Большинство у «Локомотива».
01:01. Березкин в быстрой атаке «Локо» щелкнул в дальний угол, но в ворота не попал.
«Ак Барс» — «Локомотив»: история противостояния
В этом сезоне команды пересекутся в первый раз. В последние годы удача в очных встречах сопутствует «Локомотиву» — ярославцы победили в пяти последних матчах с «Ак Барсом». Казанцы не выигрывают у железнодорожников с декабря 2022 года.
«Ак Барс» — «Локомотив»: турнирное положение
«Локомотив» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице и лидирует в Западной конференции. «Ак Барс» имеет на игру меньше и отстает на 3 очка. При этом на Востоке казанцы только третьи.
У «Ак Барса» впечатляющая победная серия из 8 матчей подряд. Последний раз казанцы проигрывали почти месяц назад — в конце сентября в гостевом матче с «Автомобилистом».
Где смотреть матч «Ак Барс» — «Локомотив»
На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Где сыграют «Ак Барс» и «Локомотив»
Матч «Ак Барс» — «Локомотив» начнется в 19:00 по московскому времени. Игра состоится на «Татнефть-Арене».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -