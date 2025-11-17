Хоккей
17 ноября, 23:00

«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

Игра FONBET Чемпионата КХЛ.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
17 ноября, 17:00

«Ак Барс» примет ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
ЦСКА

17 ноября, 18:10

Кто не сыграет в матче «Ак Барс» — ЦСКА

У казанцев в списке травмированных защитник Альберт Яруллин. У ЦСКА повреждения у защитников Дмитрия Саморукова и Колби Уильямса, а также нападающих Ивана Дроздова и Данилы Моисеева.

17 ноября, 18:00

«Ак Барс» — ЦСКА: последние очные матчи

За минувшие два года команды сыграли пять матчей — четыре победы у «барсов» при одной у красно-синих. Однако последний матч в Казани завершился сухой победой армейцев (3:0). Это произошло год назад — 17 ноября 2024-го. По шайбе тогда забросили Владислав Провольнев, Владислав Каменев и Виталий Абрамов.

17 ноября, 17:50

Форма ЦСКА в последних играх КХЛ

У армейцев в конце октября-начале ноября была серия из четырех поражений: от «Спартака» (2:3), московского «Динамо» (2:3), минского «Динамо» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Затем команда Никитина победила «Сибирь» (4:0) и «Северсталь» (3:2), потом уступила «Нефтехимику» (2:3) и «Северстали» (3:4 ОТ).

17 ноября, 17:40

Форма «Ак Барса» в последних играх КХЛ

Казанцы начали ноябрь с трех поражений кряду — от «Лады» (3:4 ОТ), минского «Динамо» (3:4) и «Локомотива» (1:3). Потом команда Гатиятулина обыграла «Нефтехимик» (4:1) и московское «Динамо» (5:4), а также проиграла минскому «Динамо» (3:7).

17 ноября, 17:30

Где смотреть трансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА

Встречу «Ак Барс» — ЦСКА в прямом эфире покажет интернет-сервис «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

17 ноября, 17:20

Дата, место и время начала матча «Ак Барс» — ЦСКА

Матч команд Анвара Гатиятулина и Игоря Никитина состоится во вторник, 18 ноября, в Казани на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

17 ноября, 17:10

Всем привет!

В матче FONBET Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» примет ЦСКА. «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Салават Юлаев 26 10 16 23
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
7 Спартак 26 13 13 29
8 СКА 26 12 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
Все результаты / календарь

