17 ноября, 23:00
«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
Игра FONBET Чемпионата КХЛ.
Кто не сыграет в матче «Ак Барс» — ЦСКА
У казанцев в списке травмированных защитник Альберт Яруллин. У ЦСКА повреждения у защитников Дмитрия Саморукова и Колби Уильямса, а также нападающих Ивана Дроздова и Данилы Моисеева.
«Ак Барс» — ЦСКА: последние очные матчи
За минувшие два года команды сыграли пять матчей — четыре победы у «барсов» при одной у красно-синих. Однако последний матч в Казани завершился сухой победой армейцев (3:0). Это произошло год назад — 17 ноября 2024-го. По шайбе тогда забросили Владислав Провольнев, Владислав Каменев и Виталий Абрамов.
Форма ЦСКА в последних играх КХЛ
У армейцев в конце октября-начале ноября была серия из четырех поражений: от «Спартака» (2:3), московского «Динамо» (2:3), минского «Динамо» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Затем команда Никитина победила «Сибирь» (4:0) и «Северсталь» (3:2), потом уступила «Нефтехимику» (2:3) и «Северстали» (3:4 ОТ).
Форма «Ак Барса» в последних играх КХЛ
Казанцы начали ноябрь с трех поражений кряду — от «Лады» (3:4 ОТ), минского «Динамо» (3:4) и «Локомотива» (1:3). Потом команда Гатиятулина обыграла «Нефтехимик» (4:1) и московское «Динамо» (5:4), а также проиграла минскому «Динамо» (3:7).
Где смотреть трансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА
Встречу «Ак Барс» — ЦСКА в прямом эфире покажет интернет-сервис «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Ак Барс» — ЦСКА
Матч команд Анвара Гатиятулина и Игоря Никитина состоится во вторник, 18 ноября, в Казани на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|- : -
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|18.11
|19:00
|Торпедо НН – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:00
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|- : -