Зюзин станет генменеджером «Сочи»

Как сообщает «Горобзор», Андрей Зюзин стал генеральным менеджером «Сочи». В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Зюзин — воспитанник «Салавата Юлаева». Также он играл за «Сан-Хосе», «Тампа-Бэй», «Нью-Джерси», «Миннесоту», «Чикаго», «Калгари»", «Северсталь», СКА и «Атлант"/ На его счету 496 матчей в НХЛ и 120 (38+82) очков. В качестве тренера Зюзин работал в тренерском штабе «Салавата» с 2015 по 2016 год.