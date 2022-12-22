Зыков считает, что СКА проиграл ЦСКА из-за нехватки хладнокровия
Нападающий СКА Валентин Зыков подвел итоги матча с ЦСКА (1:2).
«Хорошая игра, у всех команд было много моментов. Голов могло быть намного больше, но сегодня больше повезло ЦСКА. Хладнокровия не хватило. Нужно было больше бросать, а не играть на партнера. Десять раз об этом говорили. Хочется красиво сыграть, когда 12 тысяч приходят. Какая была задумка в моменте с моим голом? Вы думаете, что я из угла сильно шмаляю, чтобы попасть в дальнее стекло или в ворота? Интересно... С ЦСКА интересные матчи с высоким темпом игры. Много болельщиков и эмоций. Играть с ними — всегда праздник. Я — питерский воспитанник. Играл за СКА на Ждановке. Таких голов, какой я сегодня забил, не забивал даже Макдэвид? Вы мне льстите. Причем, нагло и беспардонно», — приводит слова Зыкова «РБ Спорт».
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. Следующий матч команда проведет 23 декабря на выезде с «Локомотивом».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|42
|26
|16
|58
|3
|ЦСКА
|40
|26
|14
|57
|4
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|5
|Динамо М
|41
|22
|19
|51
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|42
|18
|24
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|43
|15
|28
|34
|11
|Сочи
|40
|5
|35
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|41
|26
|15
|56
|3
|Сибирь
|44
|25
|19
|53
|4
|Адмирал
|42
|23
|19
|51
|5
|Авангард
|41
|23
|18
|50
|6
|Сал. Юлаев
|41
|21
|20
|50
|7
|Ак Барс
|41
|19
|22
|45
|8
|Амур
|40
|17
|23
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
|22.12
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -