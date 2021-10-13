Зыков дебютирует в составе СКА в матче против «Динамо». Для нападающего это будет первый матч в КХЛ
Нападающий Валентин Зыков попал в состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо». Для него это будет первая игра не только за питерский клуб, но и в КХЛ вообще.
26-летний Зыков еще не играл ни за один клуб в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он выступал за МОДО во втором по силе дивизионе Швеции, набрав 4 (2+2) очка в 7 матчах.
Сезон-2019/20 игрок начинал в «Вегасе». В октябре 2019 года Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов. После завершения сезона он не подписал новый контракт в лиге.
Ранее «Сибирь» и СКА произвели обмен, в результате которого права на Зыкова перешли петербургскому хоккейному клубу.
«Сибирь» взамен получила спортивные права на двух форвардов: 20-летнего Егора Спиридонова и 25-летнего Владислава Каменева.
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