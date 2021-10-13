Зыков дебютирует в составе СКА в матче против «Динамо». Для нападающего это будет первый матч в КХЛ

Нападающий Валентин Зыков попал в состав СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо». Для него это будет первая игра не только за питерский клуб, но и в КХЛ вообще.

Полная готовность к игре! Через час начнем матч в Ледовом именно таким составом. pic.twitter.com/3Kd51jSG4q — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 13, 2021

26-летний Зыков еще не играл ни за один клуб в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он выступал за МОДО во втором по силе дивизионе Швеции, набрав 4 (2+2) очка в 7 матчах.

Сезон-2019/20 игрок начинал в «Вегасе». В октябре 2019 года Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов. После завершения сезона он не подписал новый контракт в лиге.

Ранее «Сибирь» и СКА произвели обмен, в результате которого права на Зыкова перешли петербургскому хоккейному клубу.

«Сибирь» взамен получила спортивные права на двух форвардов: 20-летнего Егора Спиридонова и 25-летнего Владислава Каменева.