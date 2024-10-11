Звягина в ближайшее время могут уволить из «Авангарда»

По информации «СЭ», «Авангард» может отправить в отставку главного тренера Сергея Звягина.

Специалист может быть уволен в случае поражений в ближайших матчах.

Звягин возглавляет «Авангард» с апреля 2024 года. Команда занимает десятое место в таблице FONBET чемпионата КХЛ с 11 очками в 14 матчах.

В сезоне-2024/25 омичи одержали 5 побед и потерпели 9 поражений.

«Авангард» проведет следующий матч 12 октября на выезде против «Металлурга».