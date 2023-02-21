Звягин заявил, что он горд быть частью «Авангарда»
Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что он горд быть частью омского клуба.
«Я прикипел к «Авангарду». Горжусь тем, что я часть этого клуба. В Омске я живу не в первый раз, и мне здесь очень нравится. Единственный минус — не хватает семьи, которая в этом году не со мной. Город идеально подходит под мой стиль жизни, мне не нужны мегаполисы, мой маршрут — квартира-арена-квартира. Про новый стадион и говорить нечего. Для нас еще в Балашихе создали максимально комфортные условия, а в Омске на новой арене наслаждаешься каждый раз. За пять лет в «Авангарде» у меня ни разу не было, чтобы я шел на работу и думал, чтобы эти часы побыстрее пролетели. Я дорожу этим и стараюсь сделать так, чтобы моя работа приносила пользу», — приводит слова Звягина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне «Авангард» занимает третью строчку в Восточной Конференции, набрав 81 очко в 65 играх. Лидирует — «Ак Барс» (89 очков в 66 матчах).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|48
|18
|101
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|26
|40
|65
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|65
|21
|44
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Амур
|66
|29
|37
|67
|10
|Трактор
|65
|28
|37
|66
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|21.02
|19:10
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Динамо Мн – Трактор
|- : -
|21.02
|19:30
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СКА – Куньлунь
|- : -