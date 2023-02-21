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Сегодня, 17:30

Звягин рассказал, за счет чего Мишуров может стать вратарем уровня КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, за счет чего Андрей Мишуров может стать вратарем уровня КХЛ.

«За счет того, что он будет придерживаться того процесса, который происходит с ним сейчас. Ему не нужно обращать внимание на сегодняшний результат и просто становиться лучше каждый день. Мы вообще часто говорим с ребятами, что им не надо быть завтра лучше, чем кто-то. Просто нужно стараться завтра быть лучше самого себя сегодняшнего. Конкретно с Мишуровым мы обсуждали, что важно после успеха не забираться слишком высоко, а после неудачи слишком опускаться во мнении о себе. Потому что если чуть повыше забрались, то падать больнее вниз. Мы с ним не обращаем внимания на статистику, не оцениваем игру исходя из того, сколько бросков было, сколько голов. Любую игру анализируем не по результату, а разбираем наши вратарские моменты, проговариваем их и идем в выбранном направлении», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

Он также высказался о технике Мишурова.

«У Андрея хорошая база, а по заряженности и атлетизму немногие в КХЛ с ним сравнятся. Поэтому особое внимание я обращаю на то, чтобы он продолжал изучать свою игру, умел анализировать и вникать в детали. Мы немного меняем некоторые вещи в плане ухода от молодежного хоккея во взрослый», — добавил Звягин.

21-летий Мишуров дебютировал за «Авангард» 8 января в матче с «Автомобилистом» (2:1). Голкипер отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

 

Источник: https://www.championat.com/hockey/article-5004911-intervyu-s-trenerom-vratarej-avangarda-sergeem-zvyaginym-o-progresse-demchenko-i-fenomene-russkih-golkiperov-nhl.html
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