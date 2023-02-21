Звягин рассказал, за счет чего Мишуров может стать вратарем уровня КХЛ

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, за счет чего Андрей Мишуров может стать вратарем уровня КХЛ.

«За счет того, что он будет придерживаться того процесса, который происходит с ним сейчас. Ему не нужно обращать внимание на сегодняшний результат и просто становиться лучше каждый день. Мы вообще часто говорим с ребятами, что им не надо быть завтра лучше, чем кто-то. Просто нужно стараться завтра быть лучше самого себя сегодняшнего. Конкретно с Мишуровым мы обсуждали, что важно после успеха не забираться слишком высоко, а после неудачи слишком опускаться во мнении о себе. Потому что если чуть повыше забрались, то падать больнее вниз. Мы с ним не обращаем внимания на статистику, не оцениваем игру исходя из того, сколько бросков было, сколько голов. Любую игру анализируем не по результату, а разбираем наши вратарские моменты, проговариваем их и идем в выбранном направлении», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

Он также высказался о технике Мишурова.

«У Андрея хорошая база, а по заряженности и атлетизму немногие в КХЛ с ним сравнятся. Поэтому особое внимание я обращаю на то, чтобы он продолжал изучать свою игру, умел анализировать и вникать в детали. Мы немного меняем некоторые вещи в плане ухода от молодежного хоккея во взрослый», — добавил Звягин.

21-летий Мишуров дебютировал за «Авангард» 8 января в матче с «Автомобилистом» (2:1). Голкипер отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.