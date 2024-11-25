Звягин — о победе над «Барысом»: «Ребята верили до конца, что смогут спасти этот матч»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:2 ОТ).

«Хорошая игра, интересная для болельщиков, здорово, что были полные трибуны. Поздравляю «Барыс» с юбилеем, 25 лет — это большая цифра, желаю им дальнейшего развития. По игре: у нас было много хороших моментов, соперник очень опасно контратаковал, получилось у них забить, но ребята верили до конца, что смогут спасти этот матч. Забили очень хорошие голы, а в овертайме вырвали очень важное для нас второе очко. Думаю, ребята заслужили эту победу», — приводит слова Звягина официальный сайт КХЛ.

«Авангард» (26 очков) поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (21) идет 11-м на «Востоке».