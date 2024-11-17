Звягин — о победе над «Нефтехимиком»: «В овертайме большинство сработало вновь»
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).
«Хорошая игра, хороший первый период от нас, но то, на что делали акцент, все равно наступили на эти грабли. Говорили, что соперник играет за счет контратак, будет убегать, и все-таки пропустили первые. Но, как много раз в этом сезоне, доставали из себя, в концовке реализовали большинство, не дотянули до победы в основное время, а в овертайме большинство сработало вновь. В начале третьего периода несколько раз обрезались, может, пошли слишком агрессивно, и соперник стал отрезать нас передачами.
Где-то чуть не хватало в завершении из голевых позиций, но и при переходе из зоны оборону в зону атаки у нас было очень много брака для команды, обладающей таким мастерством. Мы обсуждаем это с тренерским штабом, понимаем, что ребята могут действовать лучше. Может быть, это упирается в психологию, в то, что уверенность приходит через победы», — приводит слова Звягина официальный сайт КХЛ.
«Авангард» набрал 22 очка за 25 матчей и располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в последних восьми встречах, но сохраняет седьмую строчку с 26 баллами после 28 игр.
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