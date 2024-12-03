Звягин и Курьянов покинули тренерский штаб «Авангарда»
Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин и тренер Антон Курьянов расторгли свои контракты с клубом по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омичей.
«Клуб благодарит Сергея Евгеньевича и Антона Алексеевича за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. До прибытия Ги Буше в Омск исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Подконицки», — гласит сообщение «Авангарда» в Telegram-канале клуба.
27 ноября стало известно о назначении 53-летнего канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера омского клуба.
После 31 матча «Авангард» с 28 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|34
|27
|7
|56
|2
|Спартак
|33
|21
|12
|46
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|16
|16
|36
|8
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|9
|Витязь
|32
|14
|18
|31
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|34
|12
|22
|33
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
Результаты / календарь
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
|3.12
|18:00
|
Лада – Северсталь
|- : -
|3.12
|19:00
|
Торпедо – Металлург Мг
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
Новости