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Сегодня, 08:00

Звягин и Курьянов покинули тренерский штаб «Авангарда»

Даниил Аршавский
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Сергей Звягин.
Фото ХК «Авангард»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин и тренер Антон Курьянов расторгли свои контракты с клубом по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба омичей.

«Клуб благодарит Сергея Евгеньевича и Антона Алексеевича за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. До прибытия Ги Буше в Омск исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Подконицки», — гласит сообщение «Авангарда» в Telegram-канале клуба.

27 ноября стало известно о назначении 53-летнего канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера омского клуба.

После 31 матча «Авангард» с 28 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ги&nbsp;Буше. Лицо со шрамом. Кто такой Ги Буше — новый главный тренер «Авангарда»
Антон Курьянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
Сергей Звягин
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