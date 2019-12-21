Звездный канадец из «Ак Барса» навалял русскому форварду «Сибири». Победитель кровавой драки ниже на 16 сантиметров
18:17
В КХЛ — еще одна драка. Вслед за массовым побоищем в матче «Куньлунь» — «Торпедо» случилась потасовка в игре регулярного чемпионата «Ак Барс» — «Сибирь».
Подрались форвард казанцев Джастин Азеведо и нападающий новосибирцев Александр Шаров. Канадец ниже на 16 сантиметров (170 против 186), но именно он стал победителем драки и даже разбил сопернику лицо в кровь.
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