Сегодня, 5 июля, день рождения празднует нападающий «Далласа» Александр Радулов. Двукратному чемпиону мира и обладателю Кубка Гагарина-2011 исполнилось 34 года.

В России Радулов выступал за ТХК, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и ЦСКА. В НХЛ форвард защищал цвета «Нэшвилла», «Монреаля», а с 2017 года выступает за «Старз».

Радулов становился чемпионом мира в составе сборной России в 2008 и 2009 году, выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», трижды становился лучшим бомбардиром регулярного сезона КХЛ и дважды — плей-офф КХЛ.