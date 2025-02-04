Зубова утвердили на посту главного тренера «Лады»

Павел Зубов утвержден на посту главного тренера «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Зубов был исполняющим обязанности главного тренера «Лады» с ноября 2024 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, в которых одержала 8 побед.

После 49 матчей тольяттинцы с 42 очками занимают десятое место в Восточной конференции КХЛ.