Зубов временно покинул «Сочи» по личным обстоятельствам

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов временно покинул клуб по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба сочинцев.

«Сергея Зубова не будет на скамейке «Сочи» в ближайших матчах. К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьей. Наш главный тренер сейчас оказался именно в такой ситуации. Да, у команды начинается пятиматчевая домашняя серия, но благополучие близких — важнее. Мы в клубе это прекрасно понимаем», — говорится в заявлении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» на время отсутствия Зубова станет Александр Титов.

После 58 матчей «Сочи» занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками.