Зубов: «В «Ак Барсе» осталось много ребят, для которых матч с «Авангардом» не рядовой»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

? Что можете сказать об «Авангарде»?

? У команды шесть побед подряд, причем обыгрывает соперников и с минимальным счетом, и может четыре-пять шайб забросить. Значит, сейчас у «Авангарда» хороший эмоциональный фон. Помним плей-офф прошлого сезона — выдали хорошую серию, но, к сожалению, оступились. Осталось много ребят из того состава, для которых этот матч не рядовой.

? Прошлогодняя серия, наверное, в глубине души сидит и у тренерского штаба, и у болельщиков?

? Да, все будут проецировать на ту серию, все будут ждать от нашей команды только победы.

? В чем изменился «Авангард» после минувшего сезона?

? У них тоже на старте была небольшая пробуксовка, а сейчас, видимо, все нормализовалось. Когда приходят новые игроки, то всегда уходит время на то, чтобы поставить систему, отладить ее. Это время прошло, команда сейчас выигрывает, радует своих болельщиков. Мы же хотим порадовать своих и победить, — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Авангард» состоится сегодня, 22 октября, в Казани. Начало встречи — в 19.00 (мск).