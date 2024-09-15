Зубов — о поражении от «Трактора»: «Мы не показали тот хоккей, на который рассчитывали»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:4).
«Во-первых, всем болельщикам спасибо за то, что пришли нас поддержать. К сожалению, мы не показали тот хоккей, на который рассчитывали, на который настраивали ребят. Конечно, нам нужно улучшать свою игру по многим компонентам, включая большинство. В какие-то моменты матча мы могли зацепиться, но не использовали то, что нам позволил соперник. Где-то сами создали моменты, могли зацепиться. Вратарь соперника сыграл хорошо. Будем работать, завершение атак — тоже компонент. Повторюсь, нам нужно улучшать нашу игру», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.
«Трактор» набрал семь очков, переместившись на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Сочи» распологается на 11-й строчке Запада.
В следующем матче «Трактор» примет «Нефтехимик» 19 сентября, а «Сочи» сыграет дома с «Торпедо» 16-го числа.
|Восточная конференция
|И
|В
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|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|11
|Металлург Мг
|5
|1
|4
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|Северсталь
|5
|3
|2
|6
|5
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|6
|Торпедо
|5
|2
|3
|5
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|15.09
|10:30
|
Амур – Куньлунь РС
|- : -
|15.09
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|15.09
|17:00
|
СКА – Лада
|- : -
|15.09
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -