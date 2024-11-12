Зубов — о 1:7 от «Торпедо»: «Одна команда вышла биться, умирать на льду, а вторая не проявила адекватного усилия»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:7).
«Комментировать особо нечего. Одна команда вышла биться, умирать на льду, а вторая, к сожалению, не проявила адекватного усилия. Итог закономерный. Не хватило скорости и эмоций», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.
После 26 игр «Торпедо» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 29 очков. «Сочи» с 20 баллами в 24 встречах — на 10-м месте.
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