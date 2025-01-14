Зубов — о поражении от «Металлурга»: «Во втором периоде курьезная пропущенная шайба надломила «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).
«Немного скомканным получился вчерашний день. Мы тяжело вошли в игру. В первом периоде у соперников было явное преимущество. Во втором периоде мы поймали ритм, но курьезная пропущенная шайба надломила нас. Надо было продолжать играть и следовать плану, но мы допустили ряд ошибок. Выездная серия только началась, нам надо улучшать многие компоненты. Мы решили не менять победный состав. Волохин неплохо сыграл в прошлом матче, у нас оба вратаря равные и мы даем шансы каждому», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.
Магнитогорцы одержали девятую победу подряд и с 58 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сочи» потерпел тринадцатое поражение в последних 15 играх.
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|25
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|42
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|10
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|44
|14
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|37
|25
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|23
|14.01
|12:00
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|14.01
|16:30
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Динамо М – Северсталь
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