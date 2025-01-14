Зубов — о поражении от «Металлурга»: «Во втором периоде курьезная пропущенная шайба надломила «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).

«Немного скомканным получился вчерашний день. Мы тяжело вошли в игру. В первом периоде у соперников было явное преимущество. Во втором периоде мы поймали ритм, но курьезная пропущенная шайба надломила нас. Надо было продолжать играть и следовать плану, но мы допустили ряд ошибок. Выездная серия только началась, нам надо улучшать многие компоненты. Мы решили не менять победный состав. Волохин неплохо сыграл в прошлом матче, у нас оба вратаря равные и мы даем шансы каждому», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

Магнитогорцы одержали девятую победу подряд и с 58 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сочи» потерпел тринадцатое поражение в последних 15 играх.