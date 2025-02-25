Зубов — о поражении от «Куньлуня»: «Соперник вышел с настроем на правильный хоккей»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:5).

«Соперники вышли с настроем на правильный хоккей, хорошо распоряжались шайбой, доставляли ее в глубину, садились на нас и заставляли ошибаться, очень просто подключали защитников на синей линии и атаковали. Мы вместо того, чтобы быть такими же жадными в плане доставки шайбы на ворота и бросков, совершенно не тем занимались. Откуда это берется — будем разговаривать с ребятами», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» одержал 57 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками — на 11-й строчке.