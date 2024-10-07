Зубов — о победе над минским «Динамо»: «Заврагин — главный герой матча»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).
«Конечно, мы рады взять два очка. Была непростая игра, у нас 26 блокированных бросков. Были и броски, которые пропустили, но наш вратарь Егор Заврагин — главный герой матча. Наверное, через такие моменты и строится команда, когда на первый план выходит характер. Это касается всего состава, каждый игрок сегодня блокировал броски, эти два очка дорогого стоят. Хочется поздравить ребят и отметить их усилия.
Высокая реализация по сравнению с «Динамо»? Так бывает в хоккее, ребята сконцентрировались на тех моментах, которые они создали, проявили хладнокровие. Повезло, что забили третий гол, который дал нам какое-то преимущество. Мы его удержали, чему очень рады. У нас впереди два очень важных матча, эти три победы подряд на домашнем льду придадут ребятам дополнительных сил и эмоций", — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.
«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.
В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|12
|8
|4
|18
|3
|СКА
|12
|7
|5
|15
|4
|ЦСКА
|13
|6
|7
|15
|5
|Северсталь
|13
|7
|6
|14
|6
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|7
|Динамо М
|13
|6
|7
|13
|8
|Динамо Мн
|11
|6
|5
|12
|9
|Витязь
|12
|5
|7
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|12
|5
|7
|10
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|7.10
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|7.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|7.10
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|7.10
|19:30
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|7.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -