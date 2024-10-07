Зубов — о победе над минским «Динамо»: «Заврагин — главный герой матча»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2).

«Конечно, мы рады взять два очка. Была непростая игра, у нас 26 блокированных бросков. Были и броски, которые пропустили, но наш вратарь Егор Заврагин — главный герой матча. Наверное, через такие моменты и строится команда, когда на первый план выходит характер. Это касается всего состава, каждый игрок сегодня блокировал броски, эти два очка дорогого стоят. Хочется поздравить ребят и отметить их усилия.

Высокая реализация по сравнению с «Динамо»? Так бывает в хоккее, ребята сконцентрировались на тех моментах, которые они создали, проявили хладнокровие. Повезло, что забили третий гол, который дал нам какое-то преимущество. Мы его удержали, чему очень рады. У нас впереди два очень важных матча, эти три победы подряд на домашнем льду придадут ребятам дополнительных сил и эмоций", — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.

В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.