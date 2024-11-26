Зубов — о победе над «Ладой»: «Сочи» мог забивать больше, но мы неплохо контролировали ход матча»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2).

«Хорошая победа для нас. У нас остался один домашний матч, он тоже будет важен. Неплохо выступили спецбригады большинства. Конечно, нет предела совершенству, могли забивать больше, но мы неплохо контролировали ход матча. Молодцы, нашу команду с победой. Мы, в принципе, на каждую игру пытаемся настроиться. И тренерским штабом, и ребят пытаемся настроить на агрессивный хоккей, где мы хотим давить на соперника, на вратаря соперника. И эта игра не была исключением. Непростая команда нам противостояла, но нам повезло», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» (24 очка) остается на последнем, 11-м месте в Западной конференции КХЛ. «Лада» (25) потерпела шестое поражение подряд и занимает десятую строчку на «Востоке».