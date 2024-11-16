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Сегодня, 03:22

Зубов — о победе над «Куньлунем»: «Красивый гол Хафизова в овертайме стал украшением матча»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (6:5 ОТ).

«Рады результату, рады победе. Веселая получилась игра, болельщикам все-таки больше нравится смотреть такие матчи, но не тренерскому штабу. Отмечу пару красивых голов в большинстве, неплохо разыграли и забили. Конечно, красивый гол Тимура Хафизова в дополнительное время стал украшением этого матча. Счет по игре, «Сочи» с победой. Все голы лежат в памяти, завтра будем разбираться, было пару непонятных отскоков. Это опыт для ребят и те эмоции, которые помогают двигаться вперед. Очень приятно выигрывать в таких матчах», — приводит слова Зубова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» с 22 очками после 25 матчей занимает предпоследнее, 10-е место на «Западе». «Куньлунь» (19 очков в 27 встречах) замыкает турнирную таблицу. Команда из Пекина потерпела четвертое поражение подряд.

Сергей Зубов
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
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