Зубов пополнил тренерский штаб «Трактора»

Сергей Зубов вошел в тренерский штаб «Трактора», заняв должность помощника главного тренера. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 55-летний Зубов возглавлял «Сочи» и был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

«Одними из важнейших компонентов, которые «Трактору» нужно усилить в ближайшее время, являются действия в обороне и меньшинство. Сергей Зубов — специалист, неоднократно доказывавший свою состоятельность как раз в работе над этими сторонами игры», — цитирует генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова Telegram-канал клуба.

17 ноября 2025-го Бенуа Гру покинул пост главного тренера команды. Вслед за ним ушел Марио Рише, который отвечал за игру в обороне и меньшинство.

Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» был назначен Рафаэль Рише. Евгений Корешков просоединился к тренерскому штабу в качестве ассистента главного тренера.

Финалист Кубка Гагарина-2025 «Трактор» набрал 31 очко и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.