24 марта, 15:53

Зубов покинул пост главного тренера «Сочи»

Отдел хоккея «СЭ»
Сергей Зубов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», главный тренер «Сочи» Сергей Зубов решением руководства клуба был отправлен в отставку.

По итогам регулярного чемпионата команда заняла последнее место в Западной конференции и 21-е в общей таблице лиги (из 23 команд).

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Зубов работал главным тренером СКА, рижского «Динамо» и «Сочи» (дважды).

ХК Сочи
Сергей Зубов
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Красно-белый Аквариум7

    Как-будто вы сами не знаете. Обнаглели болельщики московских клубов, что хоккейных, что футбольных - слишком многое их командам было позволено/РАЗРЕШЕНО в советские годы. Отсюда НЕТ никакого уважения к другим любителям спорта. Даже обычные диалоги до сих пор не научилитсь ПРАВИЛЬНО/грамотно вести - детские подколочки какие-то: про "баб, борщи, дурдомы" и другое. НЕТ правильного воспитания, потому как раньше всё шло из столичных газет, а теперь из спортивных ресурсов интернета. До сих пор считаете, что вам ВСЕ должны за былое "мелочное прошлое"...

    28.03.2025

  • Армеец

    С вами носами,уважаемый мериться не буду...мне 61 годик.Но,откуда такая глубокая мысляка по глоров и клубы???Обоснуйте,пж.....

    25.03.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Жаль, хороший тренер. Но не в нем причины

    25.03.2025

  • Alexey Tarasov

    потому что ваш Барыс вашему руководству нах не нужон:face_with_raised_eyebrow:поэтому и не парятся:unamused:

    25.03.2025

  • ske-64

    Все верно,провалил сезон..должен уйти. Вот бы еще теже меры приняли в Барысе. Там у нас точно полный провал в сезоне , а на счет каких-либо принятия мер,как всегда тишина..:rage:

    24.03.2025

  • igor1972

    абсолютно, Куньлунь такая же пустышка

    24.03.2025

  • Дима Питерский

    Не бОльшая "пустышка", чем куни-луни.

    24.03.2025

  • Конец мировому спорту

    Что-то мне подсказывает, что в таких результатах виноват не Зубов.

    24.03.2025

  • Павел Леонидович

    Ожидаемо. Главное, чтоб в ЦСКА не пошел. Разве что ассистентом.

    24.03.2025

  • dynamite

    Блатной тренер не останется долго без работы :)

    24.03.2025

  • Сергей Чернов

    Ротенберг, лучшая кандидатура для Сочи.

    24.03.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Ещё один ПэТэУшник ((... Как-будто кроме "берга" других хоккейных тем в стране нет

    24.03.2025

  • Alexey Tarasov

    конечно будет у него скоро матчи всей его жизни:point_up::100:

    24.03.2025

  • ну,с этим понятно! а с...бергом как? не покинул? ишо будет э-э... типо тренеровать?

    24.03.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Дык, и мне 65-й пошёл, но я средневековьем не занимаюсь - никогда не пишу о кухнях и борщах на спорт.ресурсах. Резюме: Какие болельщики (глорьё) = Такие и клуПы ((...

    24.03.2025

  • Alexey Tarasov

    Нашли крайнего тля:slight_frown:с таким бюджетом и пох..отношением:thinking:думали что кубок возьмут?

    24.03.2025

  • анатолий еремин

    Ну если не считать что сынку через неделю 63 исполняется,то прощаю. А я и есть из прошлого века ПАПАША.

    24.03.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    За маму-извини, без неё всем трудно. Значит папа подкачал с воспитанием - не перестроился и отстал от жизни. Борщи - это прошлый век, сынку!

    24.03.2025

  • анатолий еремин

    Мамочка моя к сожалению умерла 20 лет назад,а борщи вкусные варила. А на бизнес и кабаки,рестораны бизнес =леди у тебя насосала?

    24.03.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    ПэТэУшнику: Борщи бизнес-леди варить некогда, предпочтение кабаки-рестораны. Мамочку свою проси-учи щи варить!

    24.03.2025

  • анатолий еремин

    ПУСТЫШКИ ЭТО ТЕ КТО СРАЗУ НАЧИНАЕТ ВЫИГРЫВАТЬ,В кхл таких нет ,в Нхл есть что то вроде Вегаса.Наташа вари борщ на кухне =лучше получится.

    24.03.2025

  • наталья Иванова

    ПУСТЫШКИ - москоуклубикинедоразумения, что в хоккее-что в футболе! Столько денег спущено в унитаз = Лузерам ЛУЗЕРОВО

    24.03.2025

  • наталья Иванова

    Это вы поспешили! (с)

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    Ну это вполне понятно. Непонятно почему Галым ещё 2 года в Барысе будет

    24.03.2025

  • igor1972

    Логично, клуб Сочи никакой, одна из нескольких искусстренно созданных для КХЛ пустышек

    24.03.2025

    • Билеты на первый матч «Спартака» в плей-офф были выкуплены за 15 минут

    Тренер «Авангарда Буше — о «Металлурге»: «Нам выпала привилегия сыграть против действующего чемпиона»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    5.10 13:30
    Сибирь – Барыс
    		 1 : 0 Б
    5.10 14:00
    Спартак – Металлург Мг
    		 2 : 6
    5.10 14:30
    Салават Юлаев – Сочи
    		 3 : 1
    5.10 16:00
    Лада – Адмирал
    		 1 : 2 ОТ
    5.10 17:00
    Торпедо НН – Динамо М
    		 1 : 4
    5.10 17:00
    ЦСКА – Северсталь
    		 3 : 2
    5.10 17:00
    Ак Барс – Амур
    		 3 : 1
    Все результаты / календарь

