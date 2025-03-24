Зубов покинул пост главного тренера «Сочи»

По информации «СЭ», главный тренер «Сочи» Сергей Зубов решением руководства клуба был отправлен в отставку.

По итогам регулярного чемпионата команда заняла последнее место в Западной конференции и 21-е в общей таблице лиги (из 23 команд).

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Зубов работал главным тренером СКА, рижского «Динамо» и «Сочи» (дважды).