25 марта, 17:35

Зубов объяснил, почему трудно работать и достигать результата в «Сочи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов, по информации «СЭ», отправленный в отставку 24 марта, в эксклюзивном интервью высказал мнение, что нужно изменить в южном клубе КХЛ, чтобы команда улучшила результаты.

— Вы разговаривали с менеджментом? Просили как-то усилить команду, поработать на трансферном рынке?

— На протяжении всего сезона мы пытались усиливаться, но, в силу того что наш пол зарплат не позволял нам делать большие траты, ориентировались на внутренние резервы. Повышали контракты лидерам на будущее, избавляясь от балласта, от игроков, которые пересидели в команде и почувствовали южный стиль, где никому ничего не нужно. Но этих усилий было недостаточно. Искали игроков более высокого класса, но не смогли их приобрести.

— Насколько этот так называемый южный стиль, на ваш взгляд, поразил руководство клуба?

— Мы несколько раз пытались ввести какую-то систему поощрения игроков. Создать подобие базы, куда они могли бы приходить вечером до игры накануне матча или оставаться после раскатки в игровой день, чтобы иметь полноценный сон, полноценное питание. Но ничего этого мы продвинуть не смогли вследствие того, что финансово клуб не мог себе этого позволить. Если вы заметили, наши самые успешные игры мы проводили именно на выезде, где находились все вместе, где вместе нормально питались, отдыхали. Дома такие условия клуб создать не сумел, и тренерский штаб не мог ничего с этим поделать.

— Каким вы видите будущее «Сочи» при нынешнем руководстве?

— Не имею понятия. Очевидно, что бюджет нужно хотя бы немного увеличить. Нужно наладить правильный контроль над командой именно дома, в Сочи. Тогда можно рассчитывать хоть на какой-то результат.

— Что планируете делать дальше?

— В настоящий момент собираюсь домой к семье. И дальше уже отталкиваться от предложений. Если будет возможность вернуться в КХЛ, с удовольствием это сделаю. Энергии у меня полно, идей тоже.

Сергей Зубов.«Сочи» существует для галочки, спортивная составляющая давно отсутствует». Зубов — об увольнении из клуба

«Сочи» по итогам FONBET чемпионата КХЛ занял последнее место в Западной конференции и 21-е место в общей таблице лиги из 23 команд.

ХК Сочи
Сергей Зубов
