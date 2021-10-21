Зубков покинул пост главного тренера рижского «Динамо»
12:15
Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубков покинул клуб по семейным обстоятельствам, информирует сайт клуба. Как отмечается, имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время.
«В первую очередь, у каждого есть семья. В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство клуба решит, кто будет руководить командой в будущем», — говорится в сообщении.
51-летний Зубов возглавлял команду с апреля 2021 года. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» исполняющим обязанности главного тренера будет Валерий Кулибаба.
Рижское «Динамо» занимает восьмое место в таблице «Западной конференции».
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