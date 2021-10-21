Зубков покинул пост главного тренера рижского «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубков покинул клуб по семейным обстоятельствам, информирует сайт клуба. Как отмечается, имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время.

«В первую очередь, у каждого есть семья. В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство клуба решит, кто будет руководить командой в будущем», — говорится в сообщении.

51-летний Зубов возглавлял команду с апреля 2021 года. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» исполняющим обязанности главного тренера будет Валерий Кулибаба.

Рижское «Динамо» занимает восьмое место в таблице «Западной конференции».