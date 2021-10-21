Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Зубков покинул пост главного тренера рижского «Динамо»

12:15
Сергей Зубков покинул пост главного тренера рижского «Динамо». Фото Dinamo Riga
Сергей Зубков покинул пост главного тренера рижского «Динамо». Фото Dinamo Riga
Теги:

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубков покинул клуб по семейным обстоятельствам, информирует сайт клуба. Как отмечается, имя нового тренера будет объявлено в ближайшее время.

«В первую очередь, у каждого есть семья. В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство клуба решит, кто будет руководить командой в будущем», — говорится в сообщении.

51-летний Зубов возглавлял команду с апреля 2021 года. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» исполняющим обязанности главного тренера будет Валерий Кулибаба.

Рижское «Динамо» занимает восьмое место в таблице «Западной конференции».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
В Москве введут нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
1
0