Зубарев — об инфраструктуре в КХЛ: «Стыдно говорить про душ для хоккеистов, когда в городах прорывает трубы»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Андрей Зубарев рассказал об инфраструктуре команд в лиге.

«У нас если что-то улучшается, то на один день или на словах, — приводит слова экс-игрока сборной России Sport24. — Когда я выложил пост о том, что завершаю карьеру, мне много людей написали. Столько было благодарностей, что чуть не прослезился. Писали даже: «Спасибо, Андрей, за душевые на арене на Зорге в Уфе». На аренах КХЛ тоже что-то менялось, но надо понимать, что любая вещь имеет свойство ломаться, так что нормально регулярно все менять. Сергей Гимаев сейчас занимается похожими вещами. Он сказал, что у игроков будут холодные ванные, шампуни будут в душевых. Рад, что все это будет, это само собой разумеющие вещи, но вы видите, что у нас вообще происходит, а мы говорим о каких-то мелочах, каком-то хоккее, каких-то раздевалках. Смотрю новости: люди без отопления живут. Мне даже стыдно говорить про душ для хоккеистов, когда происходит прорыв труб в городах и так далее».

По ходу карьеры Зубарев выступал за «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Атлант», СКА и «Спартак». В 2018 году хоккеист выиграл золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в составе сборной России. В 2014 году он стал победителем чемпионата мира.

14 января 36-летний Зубарев объявил о завершении карьеры.