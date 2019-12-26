Зуб — первый за 39 лет защитник СКА, сделавший хет-трик
14:35
Защитник СКА Артем Зуб сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:2). Он стал первым почти за 40 лет хоккеистом петербуржцев, забросивший три шайбы за одну игру.
Предыдущий раз защитник СКА сделал хет-трик 24 марта 1980 года. В игре с «Трактором» (3:3) все три шайбы армейцев забросил Владимир Локотко.
Артем Зуб вчера оформил первый хет-трик для защитников СКА за 40 лет!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 26, 2019
Предыдущий матч, в котором игрок обороны армейцев забросил три шайбы, состоялся 24 марта 1980 года. В игре СКА — Трактор (3:3) все шайбы красно-синих записал на свой счет Владимир Локотко.
Аплодируем Артему! pic.twitter.com/7d2b97iOh2
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