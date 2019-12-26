КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Зуб — первый за 39 лет защитник СКА, сделавший хет-трик

14:35

Защитник СКА Артем Зуб сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:2). Он стал первым почти за 40 лет хоккеистом петербуржцев, забросивший три шайбы за одну игру.

Предыдущий раз защитник СКА сделал хет-трик 24 марта 1980 года. В игре с «Трактором» (3:3) все три шайбы армейцев забросил Владимир Локотко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир