Защитник СКА Артем Зуб сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (6:2). Он стал первым почти за 40 лет хоккеистом петербуржцев, забросивший три шайбы за одну игру.

Предыдущий раз защитник СКА сделал хет-трик 24 марта 1980 года. В игре с «Трактором» (3:3) все три шайбы армейцев забросил Владимир Локотко.