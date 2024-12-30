Зрители собрали рекордные 6,6 миллиона рублей на акции «Мишкопад» на «Уфа-Арене»

В матче FONBET Чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Барысом» (6:0) прошла благотворительная акция «Мишкопад».

Зрители выбросили на лед «Уфа-Арены» сотни плюшевых игрушек в поддержку тяжелобольных детей. По информации Башинформ, по итогам акции удалось собрать рекордную сумму денег — 6 646 859 рублей. Матч посетили 8 492 человека.

В прошлом году на акции «Мишкопад» удалось выручить 4,4 миллиона рублей.