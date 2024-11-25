Золотые шлемы — к победе. Как прошел 1000-й матч «Нефтехимика» в КХЛ

Фонд «Пари и побеждай» вместе с партнерами собрал более 1 000 000 рублей на благотворительном аукционе в честь 1000-го матча «Нефтехимика» в КХЛ.

11 ноября состоялся праздник в честь 1000-го матча нижнекамского «Нефтехимика» в Континентальной хоккейной лиге. Игроки вышли на матч с «Барысом» в лимитированных золотых шлемах от букмекерской компании PARI. После матча фонд «Пари и побеждай» выступил организатором благотворительного аукциона, в рамках которого удалось собрать 1 314 000 руб рублей.

Аукцион прошел на страницах фонда «Пари и побеждай» в социальных сетях. Лотами стали пять памятных золотых шлемов, в которых хоккеисты «Нефтехимика» вышли на лед в матче с «Барысом» 11 ноября.

Общее количество средств, собранных победителями аукциона в соцсетях, составило 257 000 рублей. Именно на эту сумму были выкуплены шлемы. Кроме того, не остались в стороне и сами хоккеисты «Нефтехимика», которые внесли 150 000 рублей, а также партнеры клуба. 100 000 рублей добавил Альфа-Банк, еще столько же — завод «Нижнекамскнефтехим», 50 000 рублей — автосалон «Диалог Авто». Фонд «Пари и побеждай» удвоил собранную сумму.

Всего в рамках благотворительного аукциона удалось собрать 1 314 000 руб рублей, которые отправят в нижнекамскую школу-интернат «Надежда» на помощь детям с ограниченными возможностями. Средства пойдут на модернизацию спортивной инфраструктуры учреждения и реабилитацию подопечных.

«Мы, как и прежде, прикладываем серьезные усилия для развития спортивной инфраструктуры. Рады, что подобная благотворительная инициатива нашла отклик не только у наших партнеров, но и у хоккеистов и болельщиков. Верим, что таких проектов станет еще больше, и мы сможем совместно их реализовать. Все только начинается», — отметил председатель совета фонда «Пари и побеждай» и директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев.

«Нефтехимик» из Нижнекамска выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. За это время клуб из Республики Татарстан девять раз выходил в плей-офф.