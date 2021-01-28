Зогорна признался, что плакал после последнего матча за «Амур»

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна рассказал, что плакал после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3), который стал для чеха последним в составе команды из Хабаровска.

«Я немного плакал после матча, это сильные эмоции для меня. Прошло шесть лет с момента моего появления в Хабаровске, самый яркий момент — попадание в плей-офф и серия с «Ак Барсом». Мы неплохо играли, но допустили много удалений. У «Салавата Юлаева» очень хорошее большинство. Хотели выиграть, но не получилось. Я уезжаю сейчас, но мы можем увидеться с партнёрами в следующем сезоне. Как партнёры или как соперники — пока не знаю. У меня заканчивается контракт с «Амуром» весной», — приводит пресс-служба КХЛ слова Зогорны.

В текущем сезоне 33-летний чех провел 38 матчей, в которых набрал 22 (6+16) очка. Утром 28 января игрок объявил, что завершит сезон досрочно после матча с «Салаватом» по семейным обстоятельствам. Зогорна отличился результативной передачей в последней игре за команду.