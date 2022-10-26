Знарок заявил, что не задумывался об отставке

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался на пресс-конференции, что не задумывается об отставке.

Казанский клуб проиграл 9 из 10 последних матчей.

По информации «СЭ», судьба тренера будет решена после возвращения команды в Казань.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.