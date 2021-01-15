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Знарок выделил основную причину поражения «Спартака» в матче с «Йокеритом»

23:35
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Йокерита» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Усталость присутствует, одним составом почти играли всю серию, травмированных ждем. Вообще другая причина (поражения) — второй раз получаем в большинстве шайбу. В третьем периоде был шанс отыграться, шайба выложилась интересно на пятак», — цитирует тренера красно-белых пресс-служба КХЛ.

«Спартак» на данный момент занимает восьмое место на «Западе» с 50 очками.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/15/480042.html

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