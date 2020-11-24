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Знарок: «У нас есть тренер по вратарям, мне влезать в его работу неправильно»

24 ноября 2020, 23:46
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:3).

— Первый период начали хорошо, было преимущество, но, казалось, что команда разыгрывает до последнего. Во втором периоде прорвало. Что сказали в перерыве?

— Изменения были. Начали неплохо, но большинство у нас снова не пошло, поэтому надо было вносить изменения, — приводит слова тренера сайт «Спартака».

— Почему не идет большинство?

— Так бывает, у нас много игроков не играют, которые ведут большинство. Я имею ввиду Ганзла и Юсе.

— Команды установили рекорд скорострельности КХЛ — пять шайб за 2:41.

— Мы просто неправильно играли. После забитых голов надо играть более серьезно, без потерь на дальней синей линии.

— Как оцените сам факт рекорда?

— Здорово, только не в нашу пользу.

— Продолжается серия выездных матчей. Есть план, как правильно отдохнуть и набраться сил?

— Завтра выходной, а потом посмотрим, еще не решили. Да, играть так тяжело, играем одним составом, у нас есть травмированные и заболевшие. Тяжело, шесть матчей через день.

— Заменили Гудачека на Трушкова. Не было опасения?

— У нас есть тренер по вратарям, он профессионал в своем деле, мне влезать в его работу неправильно.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-24-11-2020/

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