КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Знарок шутит: Капризову пора сваливать в НХЛ

01:25
Теги:

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после разгрома от ЦСКА (3:9) поделился мнением о Кирилле Капризове, сделавшем хет-трик за 10 минут. По мнению Знарка, Капризову пора уезжать в НХЛ.

— Вам не кажется, что Капризов становится еще сильнее? Растет?

— Это вопрос к Игорю Валерьевичу больше. Он его видит каждый день.

— А вам со стороны как показалось? Все-таки сделал хет-трик за 10 минут.

— Ну молодец. А что я — не знаю, кто такой Капризов? Ха-ха. Не знаю. Я думаю, что надо сваливать уже. (Игорь Еронко)

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир