Знарок шутит: Капризову пора сваливать в НХЛ

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после разгрома от ЦСКА (3:9) поделился мнением о Кирилле Капризове, сделавшем хет-трик за 10 минут. По мнению Знарка, Капризову пора уезжать в НХЛ.

— Вам не кажется, что Капризов становится еще сильнее? Растет?

— Это вопрос к Игорю Валерьевичу больше. Он его видит каждый день.

— А вам со стороны как показалось? Все-таки сделал хет-трик за 10 минут.

— Ну молодец. А что я — не знаю, кто такой Капризов? Ха-ха. Не знаю. Я думаю, что надо сваливать уже. (Игорь Еронко)

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