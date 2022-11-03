Знарок рассказал о роли Билялетдинова в победе «Ак Барса» в «Зеленом дерби»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).
«Очень плохой второй период… А так с победой «Ак Барс». В третьем периоде наконец-то правильно играть стали. Первый еще более-менее, а вот второй кошмарный был просто… Мы стараемся к этому прийти показывать тот хоккей который хотим. Каждую игру требуем этого. Через работу все приходит, только так.
Почему меняем звенья? Видел, что не получается у команды и попробовал иначе. Когда я вижу что что-то не получается, то думаю что надо сделать чтобы получалось. Если бы я продолжал играть как играл, то мы бы не добились победы. Я делаю так как вижу нужным. Билялетдинов всегда рядом с нами, он всегда помогает. Особенно в этот момент непросто, где-то подсказывает. Это опытный тренер и конечно же мы прислушиваемся к нему», — сказал Знарок.
Отметим, что это вторая победа команды Знарка в пяти матчах.
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|1
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|26
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|9
|37
|2
|Сал. Юлаев
|25
|15
|10
|35
|3
|Автомобилист
|25
|16
|9
|33
|4
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|27
|14
|13
|31
|5
|Адмирал
|26
|13
|13
|30
|6
|Авангард
|26
|12
|14
|27
|7
|Ак Барс
|25
|11
|14
|26
|8
|Барыс
|27
|12
|15
|25
|9
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|10
|Нефтехимик
|25
|10
|15
|21
|11
|Амур
|25
|8
|17
|20
|4.11
|13:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|4.11
|14:30
|
Трактор – Витязь
|- : -
|4.11
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -