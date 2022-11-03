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Сегодня, 22:18

Знарок рассказал о роли Билялетдинова в победе «Ак Барса» в «Зеленом дерби»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).

«Очень плохой второй период… А так с победой «Ак Барс». В третьем периоде наконец-то правильно играть стали. Первый еще более-менее, а вот второй кошмарный был просто… Мы стараемся к этому прийти показывать тот хоккей который хотим. Каждую игру требуем этого. Через работу все приходит, только так.

Почему меняем звенья? Видел, что не получается у команды и попробовал иначе. Когда я вижу что что-то не получается, то думаю что надо сделать чтобы получалось. Если бы я продолжал играть как играл, то мы бы не добились победы. Я делаю так как вижу нужным. Билялетдинов всегда рядом с нами, он всегда помогает. Особенно в этот момент непросто, где-то подсказывает. Это опытный тренер и конечно же мы прислушиваемся к нему», — сказал Знарок.

Отметим, что это вторая победа команды Знарка в пяти матчах.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Олег Знарок
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