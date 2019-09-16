Знарок пропустит ближайшие матчи «Спартака» из-за пневмонии
10:32
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок не будет руководить командой в ближайших матчах, сообщает официальный Twitter клуба. Специалист должен пройти дополнительное обследование после перенесенной ранее пневмонии.
Руководить командой в ближайших матчах будет Харийс Витолиньш.
Красно-белым предстоят три выездных встречи. 17 сентября «Спартак» сыграет с «Барысом», 19 сентября — в Магнитогорске с «Металлургом» и 21 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Руководить командой в ближайших матчах будет Харийс Витолиньш. Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после перенесённой ранее пневмонии в эти дни должен пройти дополнительное обследование. pic.twitter.com/PG75qiKSMg— Spartak Moscow (@spartak_hc) September 16, 2019