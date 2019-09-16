КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Знарок пропустит ближайшие матчи «Спартака» из-за пневмонии

10:32

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок не будет руководить командой в ближайших матчах, сообщает официальный Twitter клуба. Специалист должен пройти дополнительное обследование после перенесенной ранее пневмонии.

Руководить командой в ближайших матчах будет Харийс Витолиньш.

Красно-белым предстоят три выездных встречи. 17 сентября «Спартак» сыграет с «Барысом», 19 сентября — в Магнитогорске с «Металлургом» и 21 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир