Знарок пропустит ближайшие матчи «Спартака» из-за пневмонии

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок не будет руководить командой в ближайших матчах, сообщает официальный Twitter клуба. Специалист должен пройти дополнительное обследование после перенесенной ранее пневмонии.

Руководить командой в ближайших матчах будет Харийс Витолиньш.

Красно-белым предстоят три выездных встречи. 17 сентября «Спартак» сыграет с «Барысом», 19 сентября — в Магнитогорске с «Металлургом» и 21 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом».