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Знарок прокомментировал поражение «Спартака» в матче с ЦСКА

3 марта 2021, 23:43
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (0:1 ОТ) в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Во втором периоде мы немного подустали из-за пятиминутного удаления, — цитирует специалиста официальный сайт красно-белых. — Но я бы не сказал, что мы сильно устали. Да, третий период заканчивали в три звена, а овертайм начали в три правых крайних из-за потери Радила.

Может быть, эти игроки и подустали. Но в целом команда физически готова. Конечно, я доволен характером и бойцовскими качествами. Видите как: в основное время 0:0 что у чемпиона, что у нас".

Единственную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов. Второй матч серии состоится 5 марта.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-03-03-21/

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