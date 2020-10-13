Знарок прокомментировал кадровую ситуацию в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над «Куньлунем» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о ситуации с травмированными игроками и объяснил выбор вратаря.

«В третьем периоде мы стали неправильно играть. Психологическое состояние такое, что еще не все получается. Поставить в ворота Трушкова решил наш тренер вратарей. С «Локомотивом» Александр сыграл достаточно неплохо. Никонцев сможет вернуться только в начале следующего месяца. Мы разговариваем внутри команды каждый день. Сейчас такое время, что надо обращать внимание на ошибки игрового плана. Можем пропускать еще меньше, ошибки есть, но это вопрос психологии. Работа идет, и через нее все наладится», — цитирует Знарка официальный сайт КХЛ.

После 14-и сыгранных матчей «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице КХЛ дивизиона «Запад».