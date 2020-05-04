Знарок продолжит работать со «Спартаком». В тренерском штабе будет только одна перемена

Вице-президент и генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что московский клуб не намерен серьезно менять тренерский штаб, который возглавляет Олег Знарок.

— Что касается тренерского штаба, остаются Олег Знарок, Харийс Витолиньш, Максим Соловьев, — цитирует Жамнова РИА «Новости». — А вместо Игоря Уланова будет Владимир Федосов. Тренером вратарей остается швед Стефан Перссон, а по физподготовке — Хасан Саид. То есть за исключением одной позиции тренерский штаб остается в полном составе.

Знарок возглавил «Спартак» 29 апреля прошлого года, подписав контракт по схеме «1+1». «Красно-белые» заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии уступили московскому «Динамо».